У Intel этого набора инструкций в новых процессорах нет.

Intel пришлось отказаться от поддержки AVX-512 в новых потребительских мобильных и настольных процессорах с гетерогенной архитектурой, поскольку эффективные E-ядра этот набор инструкций не поддерживают. Можно было бы дать пользователям выбор, использовать все ядра без AVX-512 или только P-ядра, когда нужны эти инструкции, такая возможность была доступна в первых процессорах Alder Lake и некоторых материнских платах с расширенными настройками, судя по всему, в Intel этого не хотели и со временем физически отключили AVX-512 на P-ядрах, напоминает ресурс TechPowerUp, также указывая на отличные результаты новых процессоров AMD Zen4 в AVX-512 рабочих нагрузках, которые получил в своём тестировании ресурс Phoronix.

В AMD интегрировали AVX-512 в архитектуру Zen 4, в частности, инструкции поддерживаются мобильной серией процессоров AMD Ryzen 7040. Специалисты Phoronix решили сравнить производительность Ryzen 7 7840U и старых процессоров Intel: Core i7-1165G7 семейства Tiger Lake и Core i7-1065G7 семейства Ice Lake, которые ещё поддерживали AVX-512.

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Мобильный Zen 4 показывает себя замечательно, итоговая средняя оценка на 85% лучше, чем у Tiger Lake, поэтому ноутбуки с новыми процессорами AMD Zen4 станут отличным выбором, как для разработчиков, так и обычных пользователей, которые используют любое программное обеспечение, задействующее AVX-512, в частности, это приложения на базе искусственного интеллекта и некоторые эмуляторы игровых консолей.