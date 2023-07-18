Всё указывает на приближающийся выпуск новых процессоров.

Michael Dziedzic, Unsplash

На прошлой неделе разработчики информационно диагностического комплекса AIDA64 выпустили бета-версию программы с начальной поддержкой семейства процессоров Intel Core 14-го поколения под названием Raptor Lake Refresh. Примечания к выпуску намекали, что Intel готовит к дебюту полную линейку, которая охватит разные сегменты рынка: от бюджетных решений Core i3 до флагманских Core i9. Сегодня разработчики из FinalWire объявили о выпуске стабильной версии AIDA64 6.90, сообщает VideoCardz, в неё внедрено ещё больше изменений для поддержки будущих процессоров.

В AIDA64 6.90 реализована предварительная поддержка будущих процессоров AMD Zen5. Это означает, что программное обеспечение теперь может идентифицировать архитектуру процессора без подробностей о спецификациях или принадлежности к определённому семейству. Также продолжается работа по внедрению поддержки процессоров Intel Raptor Lake-S/HX Refresh, хотя ожидается, что новинки появятся не ранее октября, в новой версии AIDA64 уже обновили тест AVX2 специально для этих семейств. Кроме этого, программное обеспечение теперь предлагает поддержку AMD Radeon RX 7600 и новых моделей NVIDIA GeForce: RTX 4070, 4060 Ti и 4060.