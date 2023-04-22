А также другие слухи о будущих семействах AMD Ryzen.

AMD ранее упоминала в своих планах о появлении процессоров Strix Point на базе архитектуры Zen 5 к 2024 году, однако какие-либо точные сроки на данный момент неизвестны, сравнительно недавно компания расширила настольную линейку процессорами Ryzen 7000 с 3D V-Cache, а в сегменте ноутбуков всё ещё ожидается начала продаж решений на базе APU Ryzen 7040HS (Phoenix), так что о следующих поколений говорить пока рано. Однако новые слухи о будущих процессорах появились в очередном видео на YouTube канале инсайдера Moore’s Law Is Dead, некоторая информация может быть крайне интересна, но относиться к ней нужно скептически, тем более, инсайдер в последнее время не всегда был точен в своих прогнозах.

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По информации Moore’s Law Is Dead, в следующем году AMD планирует выпустить как новые процессоры на базе Zen 5, так и обновить несколько линеек на базе Zen 4. Представить новинки могут на выставке CES 2024 в начале следующего года, первыми на рынке ожидаются 4-нм процессоры семейства Hawk Point — обновление Phoenix на базе процессорной архитектуры Zen 4, графической RDNA 3.5 и ускорителем XDNA для ИИ алгоритмов. На замену мобильному семейству мощных чиплетных процессоров Dragon Range придёт Fire Range, в данном случае будет использоваться 5-нм техпроцесс и новая архитектура Zen 5, максимальное количество ядер останется прежним — флагман будет 16-ядерным.

Самым интересным является слух о 4-нм APU Strix Point, в этом семействе ожидаются решения с монолитным и многокристальным дизайном, утверждает инсайдер. В монолитном исполнении количество ядер могут увеличить до 12, но это будет гибридный дизайн 4+8 на базе архитектур Zen 5 и Zen 5C, всего 24 потока и 24 МБ кэш-памяти 3-го уровня. Интегрированной графике приписывают архитектуру RDNA 3.5 и до 16 вычислительных блоков CU.

Многокристальные Strix Point (Halo), по описанию инсайдера, настоящие монстры. Во-первых, говорится о моделях с количеством ядер до 16, которые будут производительнее текущих решений Dragon Range. Во-вторых, процессоры могут получить большой общий объём кэш-памяти 3-го уровня. В-третьих, интегрированная графика таких решений может насчитывать до 40 вычислительных блоков CU на базе архитектуры RDNA 3.5 и иметь дополнительный Infinity Cache. Честно говоря, звучит слишком хорошо, возможности создать такой чип у AMD должны быть, но это уже что-то уровня игровых консолей и даже мощнее. Также говорится о 256-битном контроллере LPDDR5X, что тоже вызывает очень большие сомнения. Подобные решения если и появятся, то не ранее середины 2024 года.

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