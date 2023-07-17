Arrow Lake ожидают не ранее конца следующего года.

Jeremy Bezanger, Unsplash

Накануне предварительная поддержка процессоров Intel Core 14-го поколения Raptor Lake Refresh появилась в бета-версии AIDA64, что намекает на приближающийся запуск новой серии, запланированный, по слухам, на сентябрь-октябрь. Следующее за Raptor Lake Refresh значимое обновление настольной платформы со сменой сокета произойдёт ориентировочно в конце 2024 года — это будут процессоры Arrow Lake (LGA 1851). Немецкий специалист Игорь Валлоссек (Igor Wallossek) опубликовал на ресурсе Igor’s LAB прогнозы в отношении производительности этих моделей, утверждая, что на них опираются в Intel.

Если верить представленной информации, в бенчмарках, эмулирующих различные типичные рабочие нагрузки, флагман Raptor Lake Refresh, 24-ядерный Core i9-14900K, будет до 4% быстрее i9-13900K. В свою очередь, 24-ядерный Arrow Lake будет до 20% быстрее, что уже является ощутимым приростом. Все процессоры тестировались при одинаковом уровне энергопотребления около 250 Вт, однако неизвестно, были ли одинаковыми рабочие частоты. В бенчмарках SPECrate 2017 с интенсивными вычислительными нагрузками ситуация практически идентичная, Raptor Lake Refresh быстрее до 4%, а Arrow Lake — до 21%.

реклама

В Arrow Lake ожидается огромный прирост производительности интегрированной графики. Относительно Raptor Lake, оценка Arrow Lake в 3DMark Time Spy до 2,4 раз выше, а в Wild Life — до 2,2 раз выше. Такой прирост объясняется переходом с UHD Graphics на совершенно новое решение Xe-LPG.

рекомендации RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля

Ходят слухи, что в линейке Arrow Lake могут появиться 40-ядерные процессоры с конфигурацией производительных и эффективных ядер 8P+32E, отмечает Wccftech, тогда уровень многопоточной производительности с приходом Arrow Lake должен вырасти очень сильно. Данный слух также сопровождают предположения о возможном отключении технологии Hyper-Threading, что упростит оптимизацию планировщика и позволит максимизировать однопоточную производительность P-ядер.