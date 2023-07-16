Похоже, это будет первая материнская плата с белой PCB.

В ассортименте компании ASRock появилась материнская плата B550M-HVS SE для платформы AMD AM4 на чипсете AMD PRO565. Ранее о нём уже говорили в Сети, но подробностей о характеристиках не было, только догадки об отношении к бизнес сегменту и наличию каких-то специальных возможностей в дополнение тем, что предлагают процессоры Ryzen серии PRO. В Сети можно найти готовые сборки от различных крупных компаний, основанные на данном чипсете, но похоже, что в розничной продаже таких вариантов не было, а теперь, возможно, появятся. О находке сообщил Twitter* блогер и инсайдер @Zed__Wang.

Плата представляет собой базовый вариант без излишеств: заявлена поддержка процессоров AMD Ryzen 3000/G, 4000G и 5000/G, процессоры Athlon не поддерживаются, подсистема питания 6-фазная, дополнительное питание процессора 4-контактное, есть пара разъёмов DDR4, PCIe Gen 3 x16 для установки видеокарты, 4×SATA3 и один M.2 разъём с поддержкой PCIe Gen 3 x4. Есть гигабитный сетевой адаптер, встроенное аудио Realtek ALC887 или 897, видеовыходы D-Sub и HDMI. Вариант должен отлично подойти для создания системы начального класса с 4- или 6-ядерным APU.

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Также Twitter* инсайдер @AnhPhuH сообщил, что ASRock готовит плату B550M PRO SE. Как отмечает Wccftech, это первая модель компании с белой печатной платой. По сравнению с описанным выше вариантом, эта плата предлагает уже более богатые возможности: 8-фазное питания с охлаждением, 4 слота DDR4, PCIe Gen 4 для видеокарты и накопителя. Сроки появления платы не уточняются.

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