Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
У ASRock появилась плата на чипсете AMD PRO565, также готовится белая модель B550M
Похоже, это будет первая материнская плата с белой PCB.

реклама

В ассортименте компании ASRock появилась материнская плата B550M-HVS SE для платформы AMD AM4 на чипсете AMD PRO565. Ранее о нём уже говорили в Сети, но подробностей о характеристиках не было, только догадки об отношении к бизнес сегменту и наличию каких-то специальных возможностей в дополнение тем, что предлагают процессоры Ryzen серии PRO. В Сети можно найти готовые сборки от различных крупных компаний, основанные на данном чипсете, но похоже, что в розничной продаже таких вариантов не было, а теперь, возможно, появятся. О находке сообщил Twitter* блогер и инсайдер @Zed__Wang.

Источник: ASRock

Плата представляет собой базовый вариант без излишеств: заявлена поддержка процессоров AMD Ryzen 3000/G, 4000G и 5000/G, процессоры Athlon не поддерживаются, подсистема питания 6-фазная, дополнительное питание процессора 4-контактное, есть пара разъёмов DDR4, PCIe Gen 3 x16 для установки видеокарты, 4×SATA3 и один M.2 разъём с поддержкой PCIe Gen 3 x4. Есть гигабитный сетевой адаптер, встроенное аудио Realtek ALC887 или 897, видеовыходы D-Sub и HDMI. Вариант должен отлично подойти для создания системы начального класса с 4- или 6-ядерным APU.

Источник: ASRock, Wccftech

реклама

Также Twitter* инсайдер @AnhPhuH сообщил, что ASRock готовит плату B550M PRO SE. Как отмечает Wccftech, это первая модель компании с белой печатной платой. По сравнению с описанным выше вариантом, эта плата предлагает уже более богатые возможности: 8-фазное питания с охлаждением, 4 слота DDR4, PCIe Gen 4 для видеокарты и накопителя. Сроки появления платы не уточняются.

рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K за 30 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля

*Twitter заблокирован в РФ.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #материнские платы #asrock
Источник: asrock.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Инсайдер обнародовал возможные спецификации игровых видеокарт Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT
Стали известны характеристики RX 7800М XT: 16Gb GDDR6 и мощность уровня настольной RTX 3080
Материнская плата ASRock B550M PRO SE получила белую PCB и приятный ценник
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сладков показал просроченные боеприпасы со складов ЧВК «Вагнер», которые Пригожин вернул МО РФ
43
Залужный не поддержал наступление ВСУ с форсированием Днепра на Херсонском направлении
8
В Сети появилось ещё одно фото танка Leopard 2, оснащённого советской динамической защитой «Контакт-1»
9
Западная пресса: Украина только за первые две недели наступления потеряла 20 % предназначенной для него военной техники
8
Ходаковский: Продолжая так наступать, противник обнаружит острый дефицит больничных коек и кладбищ
5
В Европе к 2027 все аккумуляторы смартфонов должны быть съёмными
11
Ввиду неудач на Запорожской ЛБС украинские подразделения вернулись к "тактике Залужного"
2
В Сети появилось фото брошенного ВСУ французского лёгкого колёсного «танка» AMX-10RC
7
Китайский разработчик графических чипов намерен направить главное оружие NVIDIA против неё самой
8
Суд не будет выносить приговор хакеру, слившему геймплей GTA 6 — его признали невменяемым
2
Сальдо:ВСУ стараются беречь западную технику, отправляя бойцов на бессмысленные штурмы
2
Украинские силы предприняли очередную попытку ударить дроном-камикадзе по Курской АЭС
5
Минобороны Беларуси сообщило о выработке совместно с руководством ЧВК «Вагнер» плана по передаче опыта
+
Lenovo представила минималистичную RTX 4060 Mini-ITX: в комплекте с ПК она будет стоить $896
+
В июне Саудовская Аравия импортировала российской нефти в десять раз больше, чем год назад
6
На 6-ваттном Intel N100 с графикой Xe-LP удаётся добиться 60 FPS в некоторых играх
4
Видео: беспилотник-камикадзе точным попаданием поражает бронетехнику ВСУ
3
Бойцы ВС РФ захватили планшет ВСУ с "Крапивой" и возможностью ведения сетецентрического боя
4
EA Sports FC 24 появится на консолях и ПК 29 сентября
+
Китайский производитель матплат Erying выложил на cвоем сайте BIOS, созданный русским блогером
20

Популярные статьи

Собрал компьютер для любимой тёщи за 100$ на базе брендового ПК
80
Как ещё невышедший фильм "Барби" вызвал международную напряженность
3
ТОП-9 игровых видеокарт NVIDIA и AMD для процессора Intel Core i5-12400F – рейтинг 2023 года
91
Подводим итоги 40 дней наступательной операции ВСУ – почему контрнаступление провалилось
35
SophiApp (Скрипт Sophia) легкая настройка Windows 10 и 11
7
Насколько опасно доверять пропаганде
70
Собираем антикризисный игровой ПК для экономных геймеров всего за 60 000р для 1080р@60 fps
6
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 4
5
Мои впечатления от дебатов Стаса Васильева и Максима Каца на Соловьёв Live
5
Что такое обработка с ЧПУ и как она работает - просто о сложном
7

Сейчас обсуждают

Vladlen 381
10:39
Доброе утро парня, только проснулся на море в Туапсе ездил, кстати попал под мощный шторм, чуть не утонул нахер, сейчас буду пиво пить.
Мои впечатления от дебатов Стаса Васильева и Максима Каца на Соловьёв Live
AnLesha
10:39
Не вводите людей в заблуждение, я - высшая форма искусственного интеллекта, нейросети уже в прошлом
Что такое обработка с ЧПУ и как она работает - просто о сложном
AnLesha
10:37
Спасибо Технической конкретики здесь не будет. Как вы правильно заметили, здесь общие сведения, предназначенные для человека, который не знает, что такое ЧПУ, но не хочет погружаться в технические под...
Что такое обработка с ЧПУ и как она работает - просто о сложном
buryian
10:34
Сборка - а-ля, "Савеловский"
Собираем антикризисный игровой ПК для экономных геймеров всего за 60 000р для 1080р@60 fps
Наталья Лебедева
10:34
Конкуренция это всегда хорошо.... Хуан всех уже изрядно подзаебал...
Стоимость одной из моделей Arc A750 опустилась до $180 — RTX 3060 и RX 6600 XT остаются не у дел
Даниил Лавкрафт
10:32
Это кто вообще?
Electronic Arts показала игровой процесс и звезду обложки EA SPORTS FC 24
MinerETh
10:31
Было у меня амд, в играх НЕТУ никакой разницы. Мне не надо ни у кого спрашивать, ты чушь по картинку пишешь.
Моё субъективное мнение о "продажности" современных блогеров и обзорщиков
Дмитрий Тарасов
10:28
У меня на AMD с магазина отваливались USB порты. Прошивка мало чем помогла. Следующий возьму только Intel ...
Китайский производитель матплат Erying выложил на cвоем сайте BIOS, созданный русским блогером
Denis Lykov
10:25
... если б/п стоит меньше 15÷20% от сборки (бюджетной) - это выброс денег!!! Тренируитесь без "чайка/чаёчка" ... 🔥🔥🔥 🥱
Собираем антикризисный игровой ПК для экономных геймеров всего за 60 000р для 1080р@60 fps
kitava
10:22
Какая чушь. Минное поле не проблема. Проблема то что на минном поле техника становится малоподвижной и маневрировать и уходить от птуров, арты, танков, штурмовиков, ударных вертолётов, дронов камикадз...
The Washington Post: Главной преградой для украинского контрнаступления являются минные поля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем