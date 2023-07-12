Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
NZXT выпустила кабель 12VHPWR с переходом на два 8-pin для блоков питания серии C (PA-xG1BB)
Блоки питания серии С разрабатывались по стандарту ATX 2.x.
рекомендации
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
iPhone 14 128Gb - цена упала на порядок
4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
65" 4K TV Philips дешевле 50 тр
4К телевизоры до 20.000р - целая гора 43"
-40% на Xiaomi Redmi 10C
iPhone 11 дешевле 50 тр, цена в рублях падает
Источник: NZXT

NZXT выпустила кабели 12VHPWR с переходом на два 8-контактных разъёма для своих блоков питания серии C (PA-xG1BB), которые разрабатывались в соответствии с требованиями стандарта Intel ATX 2.x, а не нового ATX 3.0, сообщает ресурс OC3D. Таким образом, владельцы не самых современных блоков питания получают возможность подключить современные видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 серии напрямую к блоку питания без дополнительных переходников. Компания заявляет, что этот кабель способен передать видеокарте до 600 Вт энергии.

Источник: NZXT

реклама

В США кабель NZXT стоит 19,99 долларов — отличное предложение, которое позволит владельцам подходящих блоков сэкономить на покупке нового решения ATX 3.0 и избавиться от неразберихи с проводами в корпусе своего ПК. Тем более, похоже, что для 12VHPWR уже готовится замена, разрабатывается новый разъём с улучшенной конструкцией под новый стандарт, а NVIDIA вносит доработки в конструкции разъёмов на своих видеокартах.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #блоки питания #nzxt #кабели
Источник: overclock3d.net
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В США стоимость RTX 4080 упала на $200 ниже MSRP
NVIDIA не станет рассылать образцы видеокарт GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ обозревателям
Обновлённый разъём питания теперь замечен и на видеокартах NVIDIA GeForce RTX 4090 FE
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спецназ ВСУ пытался добраться до сбитой Storm Shadow, но секреты ракеты достанутся инженерам РФ
40
Минобороны Беларуси подтвердило, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут обмениваться опытом с ВС РБ
10
AMD планировала использовать испарительную камеру для процессоров Zen 4
1
В «Ростехе» сообщили, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» уже выпускаются серийно
5
"Немного подзагорел" - в сети распространяется мем с фильмом про Пригожина, снятым Netflix
1
Военкоры назвали село в Украине, где немецкий концерн Rheinmetall строит завод по выпуску Leopard 2
8
Китайский марсоход Zhurong обнаружил, что марсианский ледниковый период закончился 400 000 лет назад
+
Видео: вертолёты Ка-52 и штурмовики Су-25 уничтожают военную технику ВСУ в рамках отражения наступления
+
«Лаборатория Касперского, «НАМИ» и «ГЛОНАСС» разрабатывают облачную платформу для обеспечения кибербезопасности автомобилей
1
МО РФ рассказало о потерях техники ВСУ с момента начала наступательных действий
3
Почему видеокарты NVIDIA до 50 000р не годятся для игр в 2К, и какие альтернативы есть у геймеров
17
WPolityce: социолог Доманьский заявил об усталости поляков от украинских беженцев
+
В Центробанке объяснили причину резкого ослабления рубля
20
Западные эксперты почему-то уверены, что СВО усилит позиции Китая на рынке вооружений
2
Сборка STALKER Unreal Engine 5 стала доступна для скачивания всем желающим
1
Военный эксперт рассказал, сколько ракет С-200 могло остаться у Украины
1
Эрдоган назвал условие, при котором даст согласие на вступление Швеции в НАТО
3
Первый электромобиль Xiaomi с запасом хода 800 км будет стоить примерно 20 000 долларов США
4
Глава Минобороны Германии подтвердил отказ от поставок Украине немецких крылатых ракет
1
Конор Галлахер сравнил освещение СВО западными СМИ с нацистcкой пропагандой времен Второй Мировой
4

Популярные статьи

Собираем игровой компьютер на процессоре и видеокарте от Intel, которого хватит для игр еще на 5 лет
29
"Восстание зловещих мертвецов" - неплохо, но Эш был гораздо круче
5
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
40
Простой способ скачать любое видео на youtube
19
Выбираем процессор для мощного игрового компьютера летом 2023 года — 8 лучших моделей
15
Бедность грозит почти 100 миллионам жителей Европы по информации Евростата
27
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 3
10
Как бесплатно получить игры для Steam, Origin, Uplay и других
2
Почему в США растёт количество случаев мочекаменной болезни у детей
8
Каковы перспективы строительства танкового завода Rheinmetall на Украине
7

Сейчас обсуждают

Vitalij Urmanov
15:09
Тебя ублюдка не спросят, закрой хрюкальник, тупое животное
Илон Маск объяснил, почему Украина остерегается начать контрнаступление основными силами
PanzerK
15:06
Прямое... ведь как нам говорит определение слова Политика - это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Так что всё в нашей жизни это политика - другой вопрос...
Минобороны Беларуси подтвердило, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут обмениваться опытом с ВС РБ
PanzerK
15:04
С каких пор наёмники на службе капитала стали народом?
Минобороны Беларуси подтвердило, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут обмениваться опытом с ВС РБ
Евгений Сом
14:59
Теперь понятно почему АМД не может занять хоть какую то долю рынка, там же нубы сидят. Судя по требованиям у них рарешение игры увеличивает нагрузку на проц, раз они все более требовательный рекоменду...
AMD порекомендовала «железо» для Starfield — для 4K это Ryzen 7 7800X3D и Radeon RX 7900 XT
Геннадий Бутов
14:57
Бред
Минобороны Беларуси подтвердило, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут обмениваться опытом с ВС РБ
TwilightKhan
14:53
их нет уже очень давно причем, целенаправленно убили сайт владельцы. особенно раздел новостей, хз что там в конференции.
Как я пережил операцию по удалению доброкачественной опухоли (гигромы) на запястье - впечатления
Евгений Сом
14:52
Нубасик разрешение в играх не влияет на процессор а лишь на видюху.
AMD порекомендовала «железо» для Starfield — для 4K это Ryzen 7 7800X3D и Radeon RX 7900 XT
Pavel Menshikov
14:49
Интересно, а какое отношение overclokers.ru имеет к мировой геополитике? Пишите лучше о тестах новых процов, видях и другого железа, а политику лучше оставьте тем кто лучше в ней разбирается!
Минобороны Беларуси подтвердило, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут обмениваться опытом с ВС РБ
OgoGoLog
14:48
"Питон - это даже не инструмент, в отличие от Delphi или Visual Studio, это просто деталька, которая не имеет ни собственного компоновщика, чтобы по щелчку собрать проект на целевую платформу, ни IDE,...
Преобразование Python кода в исполняемые файлы Windows и Android
seedkls
14:47
У автоматика1111 вроде есть под интел гпу. Та и вроде активно работают над поддержкой софта. По крайней мере активнее чем над ROCm
Стоимость Arc A750 от ASRock опустилась до $210 — RTX 3060 больше не интересна
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем