Блоки питания серии С разрабатывались по стандарту ATX 2.x.

NZXT выпустила кабели 12VHPWR с переходом на два 8-контактных разъёма для своих блоков питания серии C (PA-xG1BB), которые разрабатывались в соответствии с требованиями стандарта Intel ATX 2.x, а не нового ATX 3.0, сообщает ресурс OC3D. Таким образом, владельцы не самых современных блоков питания получают возможность подключить современные видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 серии напрямую к блоку питания без дополнительных переходников. Компания заявляет, что этот кабель способен передать видеокарте до 600 Вт энергии.

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В США кабель NZXT стоит 19,99 долларов — отличное предложение, которое позволит владельцам подходящих блоков сэкономить на покупке нового решения ATX 3.0 и избавиться от неразберихи с проводами в корпусе своего ПК. Тем более, похоже, что для 12VHPWR уже готовится замена, разрабатывается новый разъём с улучшенной конструкцией под новый стандарт, а NVIDIA вносит доработки в конструкции разъёмов на своих видеокартах.