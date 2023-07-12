Ранее он появился на картах RTX 4070.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Ryutaro Uozumi, Unsplash

Ранее стало известно, что в разработке находится новый разъём питания на замену 16-контактному 12VHPWR, который заслужил сомнительную репутацию. Новый разъём получил обозначение 12V-2×6, официально о его разработке не сообщается, но специалистам ряда изданий удалось найти подробности. Что интересно, стандарт ещё не принят, но NVIDIA без лишнего шума вносит изменения в 12VHPWR разъёмы на своих видеокартах. Сообщалось, что усовершенствованная конструкция уже применяется на моделях RTX 4070 и RTX 4070 Ti. Похоже, это ещё не полностью новый разъём, но с рядом ключевых изменений для повышения безопасности эксплуатации. Как сообщает VideoCardz со ссылкой на пользователя Reddit под псевдонимом prackprackprack, новый разъём питания теперь заметили на новых RTX 4090 Founders Edition.

С такого ракурса укороченные контакты вообще не видно. Источник: prackprackprack, Reddit

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В числе отличий новой конструкции укороченные сигнальные контакты, при неполном подключении соединение пропадает, что должно являться сигналом для блока питания ограничить подаваемую по кабелю мощность, а в новом стандарте предполагается, что при нарушении контакта питание вообще подаваться не будет. Это позволяет предотвратить ситуации, которые потенциально могут привести к нагреву контактов и оплавлению разъёма.

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Пользователи в обсуждении на Reddit сообщают, что обновлённые видеокарты были приобретены в официальном магазине NVIDIA после 27 июня.