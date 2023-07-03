Разъём питания 12VHPWR, появившийся с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 40, доставил немало проблем их владельцам. В Сети можно найти сообщения о плавлении кабелей и разъёмов, преимущественно на мощных моделях линейки. Все эти случаи связывают с ошибками подключения, 12VHPWR требует повышенного внимания: подключать кабель нужно аккуратно, без перекоса, убедиться, что он подключён полностью, замок на штекере защёлкнут, также нельзя перегибать провода вблизи их входа в штекер. Несмотря на соблюдение всех нюансов, некоторые владельцы сталкиваются с проблемами по сей день, в Сети периодически появляются сообщения о плавлении. Кто бы что ни говорил, но стандарт явно требует улучшений и, похоже, мы их увидим. По информации Игоря Валлоссека (Igor Wallossek), создателя ресурса Igor’s LAB, организация PCI-SIG готовит спецификацию CEM 5.1 (PCIe Base 6.0) нового разъёма/коннектора 12V-2×6. Спецификация войдёт в основу будущего стандарта ATX 3.1 для блоков питания.
Источник: Igor's LAB
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Немецкий специалист приводит выдержки из новой спецификации, отмечая ключевые изменения и особенности 12V-2×6, коротко о некоторых:
- Разъём 12V-2×6 заменит 12VHPWR, предлагая ряд конструктивных улучшений и поддержку расширенного диапазона мощностей 150, 300, 450 и 600 Вт.
- 12V-2×6 условно совместим с 12VHPWR, когда речь заходит о подключении мощных видеокарт 450 Вт и более, он имеет те же внешние размеры, но использовать 12VHPWR для подключения видеокарт мощностью 150 и 300 Вт, скорее всего, будет нельзя.
Источник: Igor's LAB
- 12V-2x6 будет иметь маркировку на корпусе H++, старые разъёмы 12VHPWR — маркировку H+.
- 12V-2×6 увеличивает мощность видеокарт до 675 Вт, распределяя 600 Вт на разъем питания и до 75 Вт на слот PCIe материнской платы, текущая спецификация CEM 5.0 регламентирует максимальную суммарную мощность 600 Вт.
- 12V-2×6 обеспечивает непрерывный ток до 55 А (минимум 9,2 А на контакт при максимальной разнице с температурой окружающей среды 30°C).
- 45,00 Н — минимальная удерживающая сила заблокированного разъёма 12 В-2×6.
- В 12V-2×6 укоротили сигнальные контакты для дополнительной защиты — при отсутствии контакта Sense0 и Sense1 питание не подаётся. Контакты питания удлинили, что должно сделать соединение надёжнее, увеличив площадь контакта.
По предположениям, в новом стандарте всё ещё рассматриваются некоторые изменения в корпусе штекера, но при прежних общих размерах, как уже отмечалось выше, также могут вестись обсуждения по поводу выбора производителя контактов и их конструкции.
Как отметили в VideoCardz, на новых блоках питания MSI MAG GL мощностью 750 и 850 Вт уже присутствует маркировка разъёмов питания 12V-2×6, но производитель официально не говорил о совместимости с будущим стандартом.