Производители портативных игровых консолей переводят свои решения на новые APU AMD Ryzen 7000 с производительной интегрированной графикой, компания GPD ранее уже представила новые мини-ноутбуки Win Max 2 2023 года, а теперь готовит обновлённые портативные консоли-слайдеры с клавиатурой Win 4 (2023). В преддверии запуска краудфандинговой кампании на площадке IndieGoGo стали известны цены различных конфигураций, сообщает Gizmochina.
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Для GPD Win 4 (2023) предложено шесть конфигураций с APU AMD Ryzen 7 7840U (Radeon 780M) или Ryzen 5 7640U (Radeon 760M). Конфигурация на базе 7640U всего лишь одна, также она предлагает 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500, накопитель PCIe Gen 4 на 512 ГБ и в рознице будет стоить 827 долларов США. Модели на базе 7840U доступны в конфигурациях с 32 или 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500, накопителями 512 ГБ, 2 и 4 ТБ, также есть выбор между чёрным и белым цветовым исполнением. В продаже варианты на базе 7840U поступят по цене от 967 до 1499 долларов США.
В числе других особенностей GPD Win 4 (2023): 6-дюймовый FHD дисплей с частотой обновления до 60 Гц, полноценная qwerty-клавиатура с подсветкой, Windows 11, слот для карты microSD, поддержка SIM-карт 4G LTE, WiFi 6, присутствует порт USB4 с поддержкой док-станции с внешней видеокартой GPD G1. Старт краудфандинговой кампании запланирован на 17 июля, больше подробностей можно узнать на IndieGoGo, а на видео ниже приводится сравнение консолей нового и прошлого поколений.