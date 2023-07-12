Новые APU Ryzen 7000, корпус-слайдер и полноценная клавиатура.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Производители портативных игровых консолей переводят свои решения на новые APU AMD Ryzen 7000 с производительной интегрированной графикой, компания GPD ранее уже представила новые мини-ноутбуки Win Max 2 2023 года, а теперь готовит обновлённые портативные консоли-слайдеры с клавиатурой Win 4 (2023). В преддверии запуска краудфандинговой кампании на площадке IndieGoGo стали известны цены различных конфигураций, сообщает Gizmochina.

реклама

Для GPD Win 4 (2023) предложено шесть конфигураций с APU AMD Ryzen 7 7840U (Radeon 780M) или Ryzen 5 7640U (Radeon 760M). Конфигурация на базе 7640U всего лишь одна, также она предлагает 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500, накопитель PCIe Gen 4 на 512 ГБ и в рознице будет стоить 827 долларов США. Модели на базе 7840U доступны в конфигурациях с 32 или 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500, накопителями 512 ГБ, 2 и 4 ТБ, также есть выбор между чёрным и белым цветовым исполнением. В продаже варианты на базе 7840U поступят по цене от 967 до 1499 долларов США.

В числе других особенностей GPD Win 4 (2023): 6-дюймовый FHD дисплей с частотой обновления до 60 Гц, полноценная qwerty-клавиатура с подсветкой, Windows 11, слот для карты microSD, поддержка SIM-карт 4G LTE, WiFi 6, присутствует порт USB4 с поддержкой док-станции с внешней видеокартой GPD G1. Старт краудфандинговой кампании запланирован на 17 июля, больше подробностей можно узнать на IndieGoGo, а на видео ниже приводится сравнение консолей нового и прошлого поколений.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60



