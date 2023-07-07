Ещё одна будущая модель, которая будет использовать практически все возможности PCIe Gen 5 x4.

Компания Sabrent основательно готовится к борьбе за лидерство в сегменте флагманских твердотельных накопителей PCIe Gen 5, намереваясь представить самое быстрое решение на рынке. Модель Rocket X5 всё ещё находится в разработке, но уже демонстрирует многообещающие скоростные показатели, сообщает Serve The Home.

реклама

Представители ресурса познакомились с прототипом Sabrent Rocket X5 ёмкостью 2 ТБ. Накопитель выполнен в привычном форм-факторе 2280 и, судя по всему, будет поставляться с активным охлаждением, прототип которого состоит из аккуратного, сравнительно небольшого алюминиевого корпуса-радиатора, тепловых трубок и небольшого вентилятора.

Скорости линейного чтения и записи прототипа достигают 14179 и 12280 МБ/с. Что касается мелкоблочных операций, тут у Sabrent Rocket X5 всё тоже неплохо, около 106 и 448 МБ/с на чтении и записи соответственно. Вероятно, к моменту выхода Sabrent Rocket X5 будет конкурировать с такими моделями, как MSI Spatium M570 Pro, ADATA Project NeonStorm и Team Group Z54A. Присутствующие сейчас на рынке накопители в основном могут похвастаться последовательной скоростью чтения до 12…12,5 ГБ/с.

рекомендации 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 43" TV Philips дешевле 20 тр -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Сроки выхода накопителя и его цена не уточняются.