Компания Sabrent основательно готовится к борьбе за лидерство в сегменте флагманских твердотельных накопителей PCIe Gen 5, намереваясь представить самое быстрое решение на рынке. Модель Rocket X5 всё ещё находится в разработке, но уже демонстрирует многообещающие скоростные показатели, сообщает Serve The Home.
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Представители ресурса познакомились с прототипом Sabrent Rocket X5 ёмкостью 2 ТБ. Накопитель выполнен в привычном форм-факторе 2280 и, судя по всему, будет поставляться с активным охлаждением, прототип которого состоит из аккуратного, сравнительно небольшого алюминиевого корпуса-радиатора, тепловых трубок и небольшого вентилятора.
Скорости линейного чтения и записи прототипа достигают 14179 и 12280 МБ/с. Что касается мелкоблочных операций, тут у Sabrent Rocket X5 всё тоже неплохо, около 106 и 448 МБ/с на чтении и записи соответственно. Вероятно, к моменту выхода Sabrent Rocket X5 будет конкурировать с такими моделями, как MSI Spatium M570 Pro, ADATA Project NeonStorm и Team Group Z54A. Присутствующие сейчас на рынке накопители в основном могут похвастаться последовательной скоростью чтения до 12…12,5 ГБ/с.
Сроки выхода накопителя и его цена не уточняются.