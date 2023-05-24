Надлежащее охлаждение можно выбрать из ассортимента TEAMGROUP.

Компания TeamGroup в сотрудничестве с известным поставщиком решений для твердотельных накопителей InnoGrit Corporation разработала под брендом T-FORCE новые M.2 накопители Z54A, совместимые с интерфейсом PCIe Gen 5 и предлагающие скорости до 14 ГБ/с. Накопитель предназначен для применения в широком спектре тяжёлых сценариев, будь то рабочая станция для создания и обработки контента или игровой ПК. В основе 12-нм контроллер IG5666, к преимуществам которого компания относит высокую производительность, надёжность, стабильность и низкую задержку. Кроме того, контроллер поддерживает скоростную память NAND (до 2400 МТ/с), обладает продвинутыми механизмами коррекции кода, управления и контроля для стабильной работы в многозадачных нагрузках.

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Для должного охлаждения новых скоростных накопителей в ассортименте T-FORCE присутствует множество решений, включая необслуживаемую жидкостную систему охлаждения SIREN DUO360 с водоблоками для процессора и M.2 накопителя. Эффективное охлаждение требуется не только для стабильной работы накопителя на заявленных скоростях, но и продления срока службы, отмечают в компании.

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Не уточняется, когда появится больше подробностей о новых накопителях T-FORCE Z54A, наверняка стоит ожидать дополнительную информацию в конце месяца, во время выставки Computex 2023.

Источники TeamGroup Guru3D