Крупный радиатор с осевым вентилятором

С каждым днём появляется всё больше новых твердотельных накопителей с поддержкой PCIe Gen 5, производители соревнуются между собой в скоростных характеристиках и, похоже, MSI намеревается выиграть в этой гонке со своим новым решением — высокоскоростным накопителем Spatium M570 Pro на основе контроллера Phison PS5026-E26.

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При разработке компании MSI и Phison Electronics провели множество тестов, обсуждая вопросы энергопотребления и тепловыделения, в результате Spatium M570 Pro получил активную систему охлаждения. Представители Phison ранее объяснили, что новые накопители на базе E26 обязательно должны оснащаться охлаждением, даже если оно не входит в комплект поставки. В рассматриваемом случае используется довольно крупный башенный радиатор с осевым вентилятором в центре. По одной фотографии оценить конструкцию сложно, похоже, радиатор цельный. На крышке присутствует фирменный логотип, название линейки и несколько полос подсветки.

Внутреннее тестирование на материнской плате MSI MPG X670E Carbon WIFI в слоте M.2 Lightning Gen 5 показало, что новинка может развивать скорости последовательного чтения и записи более 14 и 12 ГБ/с соответственно.

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Компания не уточняет, когда появится накопитель и по какой цене, но можно предположить, что больше подробностей озвучат на выставке Computex 2023.

Источники MSI