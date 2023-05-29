Компания рассказала подробнее об охлаждении своих накопителей, включая PCIe Gen 5 новинки: Project NeonStorm и Legend 970.

ADATA показала на выставке Computex 2023 флагманский твердотельный накопитель PCIe Gen 5 под названием Project NeonStorm. Решение метит в лидеры по скоростным характеристикам, предлагая до 14 и 12 ГБ/с на операциях последовательного чтения и записи соответственно. Но, пожалуй, охлаждение этого накопителя привлекает даже больше внимания, чем его скоростные характеристики. По первым изображениям можно было предположить, что на накопителе используется водоблок, но на самом деле всё оказалось куда интереснее. Это независимая система, состоящая из теплораспределителя, заполненной жидкостью камеры и пронизывающей эту камеру трубы, которую продувают вентиляторы.

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Судя по описанию, тепло от твердотельного накопителя через тепло-распределитель передаётся жидкости, а от неё к наружным стенкам трубы. Далее тепловой поток проходит через стенки и в конечном итоге тепло за счёт конвекции с внутренней стенки трубы передаётся воздуху, принудительное движение которого обеспечивают два вентилятора. ADATA заявляет, что решение позволяет снизить температуры накопителя на 20% относительно типовых решений, использующих радиаторы и вентиляторы.

Project NeonStorm основан на контроллере Silicon Motion SM2508, на блоках 4K заявлены 2 млн IOPS, планируются накопители объёмом до 8 ТБ.

Подробная схема системы охлаждения Project NeonStorm. Источник: BenchLife

Некоторые дополнительные подробности выяснились и в отношении двух других накопителей. ADATA Legend 970 оснащается экструдированным алюминиевым радиатором, поверхность рёбер которого имеет кристаллическую структуру для увеличения площади теплообмена. В радиатор встраивается небольшой вентилятор, благодаря которому горячий воздух быстро выбрасывается с торцов накопителя. Конструкция снижает температуру контроллера на 10% по сравнению радиаторами без активного охлаждения. Что касается скоростных характеристик, ADATA Legend 970 обеспечивает скорости последовательного чтения и записи до 10 ГБ/с. Массовое производство начинается в конце июня.

ADATA Legend 970 основан на контроллере Phison E26, на блоках 4K заявлены 1,4 млн IOPS, планируются накопители объёмом 1 и 2 ТБ.

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Внешний накопитель ADATA SE920 использует USB4 со скоростью чтения и записи 3800 и 3200 МБ/с соответственно, а его система охлаждения тоже оснащена встроенным вентилятором. Более того, раздвижной корпус накопителя позволяет улучшить вентиляцию во время активной эксплуатации. По информации производителя, конструкция снижает температуру на 10% относительно аналогичных продуктов с безвентиляторными системами охлаждения. Решение отмечено наградами Red Dot Design Award, Japan GOOD Design Award и Taiwan Excellence Award, а все конструкции запатентованы ADATA.

Источники ADATA Vortez BenchLife