Инсайдер Moore’s Law is Dead рассказал о структуре будущей мобильной линейки процессоров Intel.

Новые процессоры Intel для настольных и мобильных платформ должны появиться в этом году, компания пока не называет точных сроков, но ожидается, что подробности станут известны в конце сентября. Предстоящий запуск потенциально может вызвать путаницу среди потребителей из-за ребрендинга. Судя по недавним новостям, ребрендинг, скорее всего, пока не затронет настольную платформу, а на мобильной возможно объединение под брендами Core и Core Ultra процессоров на разных архитектурах. Говорить о конечных схемах именования процессоров пока рано, подробностей нет. Частичное представление о будущей мобильной линейке может помочь сформировать слайд, который накануне опубликовал YouTube блогер Moore’s Law is Dead, сообщает VideoCardz. На слайде показано распределение мобильной линейки по уровням мощности, а также количество ядер у различных моделей в каждом из уровней.

реклама

На слайде шесть сегментов от 5 до 55 Вт. Внимание на себя обращает соседство процессоров Meteor Lake и Raptor Lake. Первые преобладают и формируют пять из шести сегментов мощностью 5…45 Вт, вторые занимают сегмент 55 Вт. У Raptor Lake ядер больше всего, доступны конфигурации от 14 до 24 ядер, а Meteor Lake предлагает от 5 ядер в самом маломощном сегменте до 14 ядер в сегменте 45 Вт.

7 Вт (Meteor Lake-U) от 5 (1P+4E+3Xe) до 9 ядер (1P+8E+4Xe)

9 Вт (Meteor Lake-U) от 6 (2P+4E+3Xe) до 10 ядер (2P+8E+4Xe)

15 Вт (Meteor Lake-U) от 6 (2P+4E+3Xe) до 12 ядер (4P+8E+7/8Xe)

28 Вт (Meteor Lake-P) от 10 (2P+8E+4/7Xe) до 14 ядер (6P+8E+8Xe)

45 Вт (Meteor Lake-H) от 12 (4P+8E+8Xe) до 14 ядер (6P+8E+8Xe)

55 Вт (Raptor Lake Refresh) от 14 (6P+8E+≤32EU) до 24 ядер (8P+16E+32EU)

По слайду непонятно, выйдут ли мобильные Meteor Lake и Raptor Lake Refresh под одним брендом, ранее предполагалось, что Raptor Lake Refresh-HX будут отделены, а вот Raptor Lake Refresh-U, которые на слайде отсутствуют, будут выпускаться под брендом Intel Core. Актуальность и достоверность слайда неизвестна, поэтому окончательно утверждать что-либо по-прежнему невозможно.

Хотя Raptor Lake Refresh лидер по количеству ядер, ещё неизвестно, какая из линеек станет оптимальной для ноутбуков. Meteor Lake должны меньше греться, иметь более продвинутую архитектуру и более высокий IPC, улучшенные возможности по ускорению алгоритмов искусственного интеллекта за счёт встроенного блока VPU, а также куда более производительную интегрированную графику на базе архитектуры Xe-LPG. Как видно из слайда, Meteor Lake предложат до 8 блоков графики Xe, столько же, сколько в настольной Intel Arc A380, а значит можно рассчитывать на довольно высокую производительность в играх и другие преимущества, включая аппаратное кодирование AV1.





рекомендации Круто подешевел iPhone 14 Plus 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз -40000р на iPhone 14 Pro iPhone 14 по цене 12го - смотри 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60



