Возможно, вариант с отключённой интегрированной графикой.

Maxence Pira, Unsplash

AMD выпустила все официально запланированные потребительские процессоры для новой платформы AM5 и на данный момент в компании не раскрывают намерений по какому-либо дальнейшему расширению ассортимента в рамках 7000 серии. Не исключено, что новые процессоры мы ещё увидим, во-первых, это могут быть настольные APU с графикой RDNA3, во-вторых, ещё более доступные процессоры, которые, к слову, ожидают некоторые производители. Возможно, какой-то из подобных процессоров накануне отметился в Сети, в базе данных PugetBench был замечен 6-ядерный настольный Ryzen 5 7500F, сообщает TechPowerUp. Тестовая система также включала материнскую плату ASUS ROG Strix X670E-F Gaming и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4080.

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Что означает литера F в названии процессора, неизвестно, есть несколько предположений. AMD Ryzen 5 7500F может быть настольным APU из семейства Phoenix или Phoenix 2, но это кажется маловероятным, вряд ли в компании изменили правила именования APU, поменяв литеру G на F. Более правдоподобным кажется предположение, что 7500F — это отбракованный 7600X или 7600 с отключённой интегрированной графикой. Оценка системы с AMD Ryzen 5 7500F в бенчмарке PugetBench for DaVinci Resolve 0.93.1 составила 2313 баллов, для похожей системы на базе Ryzen 5 7600 можно найти оценку 2457 баллов.

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