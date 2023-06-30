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В серии процессоров AMD Ryzen 7040U применяются кристаллы разных размеров
Не является ли меньший загадочным гетерогенным Phoenix 2 с ядрами Zen 4C из предыдущих слухов.
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По Сети уже долгое время ходят слухи о подготовке компанией AMD линейки APU под внутренним названием Little Phoenix или Phoenix 2 (PHX2). Предполагается, что это ответвление от семейства Phoenix, которое отличается меньшим размером кристалла, в частности, за счёт применения гибридного дизайна с ядрами на базе разных архитектур: Zen 4 и Zen 4C. Стоит напомнить, что Zen 4C — это компактный, уплотнённый вариант Zen 4 с меньшим объёмом кэш-памяти и меньшим частотным потенциалом, который на данный момент используется в серверных процессорах Bergamo, ориентированных на облачные рабочие нагрузки. Официально компания не сообщала о появлении процессоров Little Phoenix, но внимательные пользователи заметили, что некоторые модели в линейке Ryzen 7040U имеют меньший кристалл, сообщает VideoCardz.

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Например, согласно веб-сайту AMD, площадь кристалла у модели Ryzen 3 7440U составляет 137 мм2, что примерно на 23% меньше, чем у одного из старших процессоров Ryzen 7 7840U. Это подтверждает существование двух разных кристаллов, однако точно неизвестно, относится ли меньший к семейству Little Phoenix и содержит ли он различные ядра — ноутбуки на базе этих процессоров ещё не распространены. Пользователи Twitter* @xinoassassin1 и @BusAlexey полагают, что Ryzen 5 7540U может существовать в двух вариантах, один из которых сочетает два ядра Zen 4 и четыре ядра Zen 4C, а другой только ядра Zen 4, 4-ядерный Ryzen 3 7440U может сочетать ядра Zen 4 и Zen 4C по формуле 2+2. Так это или нет, вероятно, удастся узнать под микроскопом.

В презентации Bergamo компания AMD объяснила, что на каждое ядро Zen 4 приходится по 4 МБ кэша L3, а на каждое Zen 4C — по 2 МБ. Источник: AMD и TechPowerUp
Источники
AMD Ryzen 5 7640U, AMD Ryzen 3 7440U
@xinoassassin1, @BusAlexey
VideoCardz
TechPowerUp
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#amd #процессоры #amd phoenix
Источник: videocardz.com
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