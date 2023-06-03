Ошибка или ожидаются новые процессоры?

Tomas Malik, Unsplash

В примечаниях к новому драйверу чипсета AMD Chipset Driver 5.02.19.2221 заметили интересный пункт о внедрении поддержки настольных процессоров серии Ryzen 7045HX. Как полагают специалисты VideoCardz, это может быть ошибкой, поскольку серия 7045HX представлена для ноутбуков и является адаптацией настольных процессоров с чиплетным дизайном. Таким образом, особого смысла в появлении настольных 7045HX нет, в отличие от аналогов серии 7040HS, которые могли бы принести в настольным сегмент производительную интегрированную графику RDNA 3.

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На данный момент официально неизвестно о каких-либо планах по дальнейшему расширению серии настольных процессоров AMD Ryzen 7000. Однако в компании ASRock ждут более доступных моделей для новых недорогих мини-ПК DeskMeet X600, выяснили журналисты немецкого ComputerBase, пообщавшись с представителями компании на выставке Computex 2023. Никакого подтверждения этому нет, но потенциально новинки могут появиться в четвёртом квартале этого года или первом квартале следующего, что это могут быть за модели, не уточняется.

Источники AMD VideoCardz ComputerBase