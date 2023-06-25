Кэш-память Adamantine будет доступна и для процессора, и для графики.

Madhuvan Yadav, Unsplash

В Сети был замечен новый инженерный образец одного из процессоров будущего семейства Intel Meteor Lake. В базе данных SiSoftware появилась модель Meteor Lake-P без конкретного наименования, в первую очередь она вызывает интерес наличием кэш-памяти 4-го уровня объёмом 128 МБ. Это новая разработка, которая получила кодовое название Adamantine (ADM). Как считается, кэш ADM будет использоваться для ускорения загрузки системы, ряда функций безопасности, хранения данных, как самим процессором, так и интегрированной графикой — кэш одновременно доступен для вычислительной и графической «плитки». Неизвестно, будет ли кэш ADM присутствовать на всех процессорах Meteor Lake, не исключено, что его получат только определённые модели.

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Ожидается, что интегрированная графика процессоров Meteor Lake-P предложит до 128 вычислительных блоков EU на базе архитектуры Alchemist, обеспечивая производительность, сравнимую с мобильными графическими процессорами GTX 1650 или даже RTX 3050. Записи в базе данных указывают на переход Intel от бренда Iris Xe к Intel Graphics — это тоже является частью плана по изменению структуры брендинга.

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Процессоры Intel Meteor Lake ожидаются в этом году под брендом Core Ultra 1-го поколения, в первую очередь они предназначены для мобильных платформ, на настольных ожидают обновлённой серии Raptor Lake Refresh 14-го поколения под старым брендингом.