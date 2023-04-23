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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Кэш L4 в процессорах Intel Meteor Lake может использоваться для ускорения загрузки и безопасности
Предполагаемые пояснения нашли в новом патенте.
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Madhuvan Yadav, Unsplash

Недавно энтузиасты заметили в обновлениях ядра Linux код, указывающий на наличие кэш-памяти 4-го уровня в процессорах Intel Meteor Lake следующего поколения. Предполагалось, что эта кэш-память будет работать с интегрированной графикой, однако похоже, что всё куда интереснее — ресурс VideoCardz обнаружил предполагаемое описание конструкции в новом патенте Intel. В патенте дополнительный кэш 4-го уровня называется Adamantine, теперь понятно, что обозначает аббревиатура ADM в коде обновлений ядра. Как объясняет ресурс, данный кэш является частью «базовой плитки» процессора, на которую устанавливаются все другие плитки или кристаллы процессора.

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Meteor Lake являются многокристальными и состоят из пяти плиток, кроме базовой, это плитки с процессорными ядрами, графикой, SoC и системой ввода-вывода. Все они будут иметь быстрый доступ к дополнительной кэш-памяти 4-го уровня, задержка ожидается меньшей, чем для кэш памяти 3-го уровня в плитке с процессорными ядрами, кроме того, кэш L4 будет сохранять данные при сбросе. Нововведение может быть использовано в целях повышения безопасности, для ускорения коммуникаций центрального процессора и чипа безопасности, а также для оптимизации загрузки и прошивок. По слухам от YouTube инсайдера Moore’s Law Is Dead, на данный момент тестируются процессоры с объёмом кэша Adamantine от 128 МБ до 512 МБ, но это не предельный объём.

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Первые процессоры Intel Meteor Lake ожидают в конце года, но пока неизвестно, какая линейка появится на рынке первой.

Источники
Intel, USPTO
VideoCardz
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#intel #процессоры #intel meteor lake
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