И больше не будет буквы i перед номером, который обозначает определённый уровень (подкласс) группы процессоров.

Intel подробно рассказала об анонсированных ранее изменениях в брендинге процессоров Core. Компания зарегистрировала новые бренды Intel Core Ultra и Intel Core, под ними будут выпускать все потребительские процессоры начиная с семейства Meteor Lake, первые представители которого появятся в этом году. «…Чтобы улучшить согласование с нашей стратегией развития продуктов, мы вводим структуру брендинга, которая поможет покупателям ПК точнее различать лучшие из наших новейших предложений и основные предложения», — Кейтлин Андерсон (Caitlin Anderson), вице-президент и генеральный менеджер Intel по продажам в группе клиентских вычислений. Так Intel дополнительно разграничивает премиальные процессоры для энтузиастов и решения для большинства обычных покупателей. Под брендом Core Ultra планируется выпускать процессоры Core Ultra 5, 7 и 9, а под брендом Core процессоры Core 3, 5 и 7.

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Как можно было заметить, буква i теперь отсутствует перед цифрой, которая отображает отношение процессора к определённому уровню или подклассу моделей, не только она пропадёт. Intel больше не будет использовать номер поколения в маркетинговых материалах, на упаковке или продуктах, однако на него по-прежнему будут указывать первые две цифры в буквенно-цифровом обозначении: ##xxxH, — где ## номер поколения. Отмечается, что окончательно новые буквенно-цифровые обозначения моделей ещё не утверждены.

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Изменится дизайн логотипов процессоров (они присутствуют на слайдах выше), а также маркировок Intel Evo и vPro, которые подтверждают, что ноутбук отвечает определённым требованиям, сертифицирован Intel и относится к премиальному сегменту с тонкой и лёгкой конструкцией или одному из классов бизнес устройств (Enterprise или Essentials) соответственно.