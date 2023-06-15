Предстоящий запуск может стать запутанным.

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Jeremy Bezanger, Unsplash

В распоряжении журналистов китайского ресурса ITHome оказалось несколько больше информации о предстоящем ребрендинге процессоров Intel Core. Кроме подробностей о новой структуре брендов, ресурс публикует таблицы, где объясняется переход от одного брендинга к другому на примере процессоров Core i7 текущего и нового поколений. Что самое интересное, среди этих серий присутствует Raptor Lake Refresh.

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Выясняется, что под новым брендом будут представлены не только процессоры Meteor Lake, но и Raptor Lake. Например, процессоры Meteor Lake «класса 7» для тонких и лёгких ноутбуков будут представлены под брендом Core Ultra 7, а под брендом Core будут скрываться Raptor Lake-U с низким энергопотреблением. В случае с обновлёнными настольными и производительными ноутбучными процессорами Raptor Lake-S и HX будет использоваться прежний брендинг Core i7.

«Кроме того, Intel подтвердила выпуск обновлённых процессоров Raptor Lake 13-го поколения. Номенклатура серии несколько сложнее: обновление серии Raptor Lake U использует брендинг Intel Core 1 или Intel Core processor (1st Gen) и предлагает классификацию моделей 3/5/7 без устаревшего префикса i», — пишет ITHome. «Для ноутбуков и настольных компьютеров обновление серии Raptor Lake HX/S получит название Intel Core Processors (12th Gen) с классификациями моделей i3/i5/i7/i9 и сохранением прежних логотипов…».

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Судя по всему, запуск новых процессоров в этом году будет запутанным. Об обновлении Raptor Lake Refresh инсайдеры говорят уже давно, а на прошедшей выставке Computex 2023 некоторые производители компьютерных комплектующих уже заявляли о совместимости своей продукции с процессорами Intel 14-го поколения.

Источники ITHome