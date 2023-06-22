Вы ещё не хотите купить RTX 4060?

На следующей неделе начнутся продажи GeForce RTX 4060 — самой младшей видеокарты класса 60 в новом поколении Ada Lovelace от NVIDIA. Новинка, как и другие модели данного класса, получила неоднозначные характеристики, в частности, 8 ГБ видеопамяти, когда RTX 3060 предлагает 12 ГБ. Но первые тесты показывают 18% преимущество RTX 4060 по вычислительной производительности. Сравнимое преимущество RTX 4060 должна показывать и в играх, если верить информации NVIDIA — компания обновила публикацию, посвящённую релизу видеокарт, сообщает VideoCardz.

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По данным NVIDIA, RTX 4060 на 20% быстрее RTX 3060 без генерации кадров, включение генерации увеличивает преимущество новой модели до 70%. Более того, утверждается, что RTX 4060 в 8 раз быстрее GTX 1060 даже без генерации, но некогда популярная модель семейства Turing не имеет тензорных ядер и не поддерживает DLSS вообще. Большое сравнение производительности в играх от NVIDIA при разрешении 1080p уже рассматривалось ранее.

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Одним из новых дополнений является информация об энергоэффективности RTX 4060 — на данный момент эта модель имеет самое низкое энергопотребление во всей линейке, что позволяет сэкономить на счетах за электроэнергию. В NVIDIA подсчитали, что 110-ваттная RTX 4060 накрутит на счётчике от 1,1 до 2,2 кВт за одну неделю, если пользователь уделяет играм от 10 до 20 часов соответственно. В свою очередь, RTX 3060 накрутит 1,7…3,4 кВт. Для жителя США с тарифом 0,23 доллара за кВт экономия за 4 года составит от 28,7 до 54,4 долларов. Рекомендованная цена RTX 4060 начинается от 299 долларов, т.е. можно вернуть около 18% стоимости, если выбрать RTX 4060 вместо RTX 3060. В Москве при тарифе 6,73 руб/кВт·ч за 4 года геймер сэкономит около 1680 рублей. Цены в России на RTX 4060 неизвестны, но вряд ли видеокарта на старте будет дешевле 35000 рублей, т.е. удастся вернуть меньше 5%.