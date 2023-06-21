На следующей неделе начнутся продажи видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060. Компания и её партнёры уже должны рассылать образцы для тестирования крупным СМИ и блогерам, а значит можно ожидать случайного появления первых результатов тестов в онлайн статистике различных бенчмарков. Похоже, первые уже появились в Geekbench, сообщает VideoCardz, собрав подборку результатов и сравнив их с таковыми для других конкурирующих видеокарт текущего и прошлого поколения.
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Первые результаты GeForce RTX 4060 относятся к вычислительным тестам, видеокарта якобы набрала около 105000 баллов в тесте OpenCL и около 99000 в тесте Vulkan. По подсчётам специалистов, RTX 4060 на 17…18% быстрее RTX 3060, на 4,5% быстрее AMD Radeon RX 7600 в Vulkan и на 32% в OpenCL.
Видеокарта GeForce RTX 4060 получит графический процессор AD107 с 3072 ядрами CUDA и 8 ГБ видеопамяти GDDR6 со 128-битной шиной, используется интерфейс PCIe Gen 4 x8. Относительно предшественника урезано практически всё, RTX 3060 предлагала больше функциональных блоков, правда при куда более низкой частоте графического процессора, 12 ГБ видеопамяти со 192-битной шиной, 16 линий PCIe Gen 4. Будет интересно посмотреть на игровые тесты при таких неоднозначных изменениях. Рекомендованная цена RTX 4060 за рубежом составляет 299 долларов США или 329 евро.
- Источники
- Geekbench #1, #2
- VideoCardz