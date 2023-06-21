Продажи начинаются на следующей неделе.

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

На следующей неделе начнутся продажи видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060. Компания и её партнёры уже должны рассылать образцы для тестирования крупным СМИ и блогерам, а значит можно ожидать случайного появления первых результатов тестов в онлайн статистике различных бенчмарков. Похоже, первые уже появились в Geekbench, сообщает VideoCardz, собрав подборку результатов и сравнив их с таковыми для других конкурирующих видеокарт текущего и прошлого поколения.

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Первые результаты GeForce RTX 4060 относятся к вычислительным тестам, видеокарта якобы набрала около 105000 баллов в тесте OpenCL и около 99000 в тесте Vulkan. По подсчётам специалистов, RTX 4060 на 17…18% быстрее RTX 3060, на 4,5% быстрее AMD Radeon RX 7600 в Vulkan и на 32% в OpenCL.

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Видеокарта GeForce RTX 4060 получит графический процессор AD107 с 3072 ядрами CUDA и 8 ГБ видеопамяти GDDR6 со 128-битной шиной, используется интерфейс PCIe Gen 4 x8. Относительно предшественника урезано практически всё, RTX 3060 предлагала больше функциональных блоков, правда при куда более низкой частоте графического процессора, 12 ГБ видеопамяти со 192-битной шиной, 16 линий PCIe Gen 4. Будет интересно посмотреть на игровые тесты при таких неоднозначных изменениях. Рекомендованная цена RTX 4060 за рубежом составляет 299 долларов США или 329 евро.