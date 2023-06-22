Флагманская серия AMD оказывает давление на GeForce RTX 4070/Ti от NVIDIA.

Andre Taissin, Unsplash

Зарубежные цены флагманских графических решений AMD нового поколения продолжают снижаться и достигли новых минимумов, сообщает Wccftech. Хотелось бы официального объявления скидок со стороны AMD, но нет, пока за выгодными предложениями нужно охотиться, собирая купоны. Так на американском Amazon можно было приобрести Radeon RX 7900 XTX в версии Speedster MERC310 от XFX за 979,99 долларов США, ничего необычного, если бы не купон на 98 долларов, с которым видеокарта будет стоить примерно 880 долларов (около 73500 рублей). Не менее интересны варианты Pulse от компании Sapphire, флагман RDNA 3 доступен за 899 долларов, а RX 7900 XT за 719 долларов (около 60000 рублей) — это самая низкая цена за всё время, отмечает VideoCardz.

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Снижение цен на серию Radeon RX 7900 оказывает сильное давление на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 и 4070 Ti, которые за рубежом продаются по цене около 800 и 600 долларов соответственно. У моделей AMD больше памяти, сравнимая и даже более высокая производительность в определённых сценариях, выбор в пользу Radeon RX 7900 может быть гораздо более выгодным вложением средств. Однако у NVIDIA всегда найдутся дополнительные преимущества в виде более широкой совместимости с ПО и ряда фирменных технологий. Тем не менее, AMD развивает HIP и намекает на скорое появление совместимости ROCm с потребительскими видеокартами, так что в ближайшем времени конкуренция может значительно усилиться.

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Остаётся надеяться, что начнётся более масштабный сдвиг цен по всем сегментам видеокарт и отголоски этого дойдут до российского рынка. По данным сервиса Яндекс.Маркет на момент написания, цены Radeon RX 7900 XTX лежат в диапазоне от 101 до 167 тысяч рублей, Radeon RX 7900 XT — от 84 до 136 тысяч рублей.

Источники Amazon и Wccftech VideoCardz