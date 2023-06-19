Недавний материал в сообществе AMD Community рассказывает о новых возможностях аппаратного ускорения рендеринга в Blender на видеокартах Radeon PRO и Radeon RX. Компания напомнила, что является давним спонсором Blender и регулярно поддерживает развитие этого популярного и свободного пакета трёхмерного моделирования, внося свой вклад как в фонд развития Blender, так и в его кодовую базу. В апреле 2021 года разработчики Blender объявили о намерениях полностью переписать модуль рендеринга Cycles, удалив поддержку OpenCL, который использовался видеокартами Radeon для рендеринга. AMD пришлось разрабатывать новые инструменты для поддержки своего оборудования, появился HIP API (Heterogeneous Interface for Portability) и начиная с версии Blender 3.0 он доступен владельцам совместимых видеокарт.
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Теперь AMD напоминает, что с общедоступной бета-версией Blender 3.6 появилась поддержка HIP RT — библиотеки для HIP, которая позволяет использовать преимущества выделенных блоков графических процессоров на базе архитектур RDNA 2 и 3 для трассировки лучей в реальном времени. По предварительным данным, в Blender 3.6 с библиотекой HIP RT видеокарта Radeon RX 7900 XTX работает на 27% быстрее, чем в Blender 3.5.1 с HIP.
Также AMD напоминает о собственном движке рендеринга Radeon ProRender, который доступен в виде подключаемого модуля для Blender начиная с версии приложения 2.80 и поставляется с библиотекой материалов. В дальнейшем AMD планирует обеспечить совместимость с USD и MaterialX.
- Источники
- AMD Community