AMD ROCm (Radeon Open Compute Ecosystem), набор языков, компиляторов, библиотек и инструментов с открытым исходным кодом, созданный для конкуренции с NVIDIA CUDA, изначально был разработан для ускорителей Instinct на базе архитектуры GCN 5.1 и новее. Но в последнее время всё больше намёков на то, что AMD распространит поддержку на большее количество графических ускорителей, включая потребительские решения. Месяцами ранее в документации по ROCm были обнаружены первые зацепки, указывающие на работу по реализации поддержки ROCm на операционных системах Windows, а также потребительских видеокартах. В одном из обновлений список поддерживаемого оборудования расширили видеокартами Radeon RX 6900 XT, RX 6600 и R9 Fury. Теперь и генеральный директор AMD намекнула на грядущую поддержку ROCm потребительской линейкой, сообщает Wccftech.
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Генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) ответила на одно из сообщений Джорджа Хоца (George Hotz) в Twitter*, написав: «Спасибо за отклик @realGeorgeHotz. Мы высоко ценим работу, которую делаете вы и tiny corp. Мы стремимся работать с сообществом и улучшать поддержку. Скоро появится больше подробностей о ROCm на @radeon. Впереди много работы, но мы в восторге от того, что мы можем сделать вместе». Хоц является известным программистом и основателем таких проектов, как comma.ai и tiny corp.
Несколько недель назад Джордж Хоц опубликовал видео, где отметил некоторые недостатки программного обеспечения AMD в сравнении с конкурентами. Но, похоже, ситуация меняется, и теперь Хоц ожидает хороших результатов. Поддержка потребительских видеокарт Radeon в ROCm принесёт большую выгоду для AMD и пользовательской базы компании.
- Источники
- @LisaSu, Twitter*
- Wccftech
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