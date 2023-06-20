AMD ROCm создан для конкуренции с NVIDIA CUDA.

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Abdullah Abid, Unsplash

AMD ROCm (Radeon Open Compute Ecosystem), набор языков, компиляторов, библиотек и инструментов с открытым исходным кодом, созданный для конкуренции с NVIDIA CUDA, изначально был разработан для ускорителей Instinct на базе архитектуры GCN 5.1 и новее. Но в последнее время всё больше намёков на то, что AMD распространит поддержку на большее количество графических ускорителей, включая потребительские решения. Месяцами ранее в документации по ROCm были обнаружены первые зацепки, указывающие на работу по реализации поддержки ROCm на операционных системах Windows, а также потребительских видеокартах. В одном из обновлений список поддерживаемого оборудования расширили видеокартами Radeon RX 6900 XT, RX 6600 и R9 Fury. Теперь и генеральный директор AMD намекнула на грядущую поддержку ROCm потребительской линейкой, сообщает Wccftech.

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Генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) ответила на одно из сообщений Джорджа Хоца (George Hotz) в Twitter*, написав: «Спасибо за отклик @realGeorgeHotz. Мы высоко ценим работу, которую делаете вы и tiny corp. Мы стремимся работать с сообществом и улучшать поддержку. Скоро появится больше подробностей о ROCm на @radeon. Впереди много работы, но мы в восторге от того, что мы можем сделать вместе». Хоц является известным программистом и основателем таких проектов, как comma.ai и tiny corp.

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Несколько недель назад Джордж Хоц опубликовал видео, где отметил некоторые недостатки программного обеспечения AMD в сравнении с конкурентами. Но, похоже, ситуация меняется, и теперь Хоц ожидает хороших результатов. Поддержка потребительских видеокарт Radeon в ROCm принесёт большую выгоду для AMD и пользовательской базы компании.

Источники @LisaSu, Twitter* Wccftech * заблокирован в РФ