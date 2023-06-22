На старте продаж A770 Limited Edition была единственным вариантом с 16 ГБ видеопамяти, но теперь такие карты есть и у сторонних производителей.

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Intel объявила о прекращении производства флагманской видеокарты Arc A770 в фирменном исполнении Limited Edition, сообщает издание PCGamer со ссылкой на официальное уведомление (PDF) — 20 июня было последней датой как для заказов, так и для отгрузок. Однако нестандартным вариантам A770 от производителей партнёров Intel ничего не угрожает, компания подтвердила изданию, что продолжает поставлять им чипы для производства видеокарт. Фирменное исполнение A770 Limited Edition отличалось сравнительно компактной конструкцией, привлекая внимание аккуратным, сдержанным и достаточно красивым дизайном с подсветкой вокруг вентиляторов. На релизе это был единственный вариант с 16 ГБ видеопамяти GDDR6 17,5 Гбит/с, но теперь такую конфигурацию можно найти и среди партнёрских вариантов, например, Acer Predator BiFrost Arc A770 и GUNNIR Intel Arc A770 Photon 16G.

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Об окончании производства фирменной Intel Arc A750 пока не сообщается, компания часто делает на ней акцент, рассказывая об очередном обновлении драйверов, практически каждый раз сравнивая с NVIDIA GeForce RTX 3060. По мнению Intel, в новых играх A750 зачастую является более выгодным приобретением по соотношению производительности к цене.

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Официальный план выпуска новых видеокарт на данный момент неизвестен, в следующем году должны появиться новые видеокарты Intel семейства Battlemage, ранее представители компании отмечали, что их разработка идёт хорошо.