Ранее 16 Гб было доступно в стандартном исполнении Intel Arc A770 Limited Edition.

На релизе флагманская видеокарта Intel Arc A770 была доступна в модификации на 16 ГБ видеопамяти только в референсном варианте Limited Edition (LE), партнёрские модели были представлены вариантами на 8 ГБ, но похоже подход компании изменился и теперь её партнёры могут выпускать нестандартные решения с увеличенным объёмом видеопамяти.

реклама

Партнёр Intel в Китае, компания GUNNIR, выпустила нестандартную A770 на 16 ГБ, сообщает ITHome. Модель относится к серии Photon и по дизайну не отличается от ранее представленной A750 — используется довольно крупная система охлаждения с тремя вентиляторами и шириной чуть более двух слотов расширения. В GUNNIR повысили базовую частоту графического процессора до 2400 МГц при стандартном значении 2100 МГц. Немного странно, что модификация на 16 ГБ появляется в серии Photon, а не FLUX, где ранее уже была представлена A770 8 ГБ.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде

Полное название модели GUNNIR Intel Arc A770 Photon 16G OC, на китайской торговой площадке JD.com она уже появилась, ITHome указывает на цену 3199 юаней, что по текущему курсу примерно соответствует 458 долларам США. Рекомендованная цена референсной Intel Arc A770 LE 16 ГБ начиналась от 349 долларов, но, если верить европейскому агрегатору Geizhals, на момент написания её можно найти в продаже по цене от 391 евро.