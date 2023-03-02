Производитель не стал экономить на мелочах.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Компания Acer вышла на рынок дискретных видеокарт, выбрав для дебюта новинки Intel Arc серии A. Особое внимание привлекла старшая модель A770 в исполнении Predator BiFrost — в Acer создали конструкцию, сочетающую центробежный и осевой вентилятор, что выглядит очень необычно. Видеокарта попала в руки YouTube каналу GamersNexus, где ей дали положительную оценку.

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Эффективность охлаждения не пала жертвой дизайна, в общем и целом по температурному режиму Predator BiFrost не хуже эталонного варианта, даже в чём-то лучше: до 8,5°C ниже температура памяти и подсистемы питания, но температура графического процессора примерно на 4°C выше. По уровню шума под нагрузкой Predator BiFrost не выделялась относительно эталонной A770, однако видеокарта Acer поддерживала достаточно высокие обороты вентиляторов в простое, из-за чего уровень шума был высоким — 35 дБ. Специалисты считают, что это можно исправить, изменив настройки вентилятора в новой прошивке. В играх нестандартный вариант был до 3…3,5% быстрее.

Реализован теплоотвод от компонентов на заднюю пластину видеокарты. Источник: GamersNexus, YouTube

Разборка показала, что видеокарта Acer выполнена качественно и компания ответственно подошла к разработке конструкции. Задняя пластина контактирует с конденсаторами и контроллерами через густой термоинтерфейс и термопрокладки, способствуя охлаждению. Система охлаждения внушает доверие, все основные компоненты контактируют с испарительной камерой, площадками, припаянными к тепловым трубкам или радиатору, металлической рамой в основании всей этой конструкции. В последнем случае рецензент отметил одно упущение — нет контакта между рамой и радиатором, что могло бы улучшить теплоотвод от некоторых компонентов, но это не критично.



На обратной стороне испарительной камеры расположен массив рёбер, часть массива выходит за пределы камеры и, чтобы его задействовать эффективнее, потребовалась дополнительная сплющенная тепловая трубка. Этот массив рёбер продувается центробежным вентилятором. Ещё четыре трубки соединяют испарительную камеру со вторым массивом рёбер, который продувается уже осевым вентилятором. Также производитель предусмотрел прокладки из вспененного материала между кожухом с вентиляторами и основной частью конструкции, чтобы снизить вибрации и шум.

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Качество исполнения Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 оказалось на высоком уровне и, хотя обоснований применения такой системы охлаждения немного, нужно признать, что видеокарта выглядит необычно, удивляет и привлекает внимание на фоне множества однотипных конструкций.