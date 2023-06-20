Также появилась поддержка новых функций DisplayPort.

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Manuel, Unsplash

Компания Moore Threads выпустила драйвер версии 222.31.0.1 для игровых видеокарт MTT S80 и S70, добавив DX11 оптимизации для ряда игр. Это известные и популярные проекты: Genshin Impact, Valorant, Crysis 3, Lostark и Dyson Sphere Program. К сожалению, в примечаниях к выпуску не хватает подробностей о поддержке, например, как улучшилась производительность в этих играх. Старшая модель MTT S80 неоднократно тестировалась рецензентами, недавно она попала в руки специалистам японского издания PC Watch и уступила популярной бюджетной видеокарте 2016 года.

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Также новый драйвер реализует поддержку функции DisplayPort DSC (сжатие потока), которая позволяет подключать дисплеи с разрешением до 4K 144 Гц. Кроме того, эти карты также будут поддерживать MST (DisplayPort Multi-Stream Transport), что позволяет использовать один кабель DisplayPort для нескольких экранов, сообщают специалисты VideoCardz.

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MTT S70 недавно дополнила семейство игровых видеокарт Moore Threads, компания выбрала необычную конфигурацию с 7 ГБ памяти GDDR6 с 224-битной шиной.