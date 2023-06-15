В прошлом году китайская компания Moore Threads представила игровую видеокарту MTT S80 на базе графического процессора Chunxiao (кит. 春晓), новинка привлекла внимание неплохими характеристиками: вычислительная производительность 14,2 Тфлопс, 16 ГБ 256-битной GDDR6 и поддержкой PCIe Gen 5. При таких спецификациях производительность в играх оказалась ниже ожидаемой, карта зачастую уступала GT 1030 от NVIDIA, потребляя при этом гораздо больше энергии, одной из причин такого положения дел называли недостаточную оптимизацию драйверов. С момента выпуска видеокарт драйвера несколько улучшились, видеокарта стала работать лучше, появилась поддержка новых возможностей и улучшилась совместимость. Возможности MTT S80 на текущий момент проверили специалисты японского PC Watch, на YouTube канале издания появился обзор видеокарты, сообщает Tom’s Hardware.
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Специалисты PC Watch выяснили, что многие современные игры, использующие DX 12 и Vulkan, на MTT S80 не работают, более того, проблемы возникают и с некоторыми DX11 играми, даже более-менее современные бенчмарки 3DMark на карте не запускаются. В DX9 всё относительно неплохо, но сравнение с NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti показало, что MTT S80 всё же не дотягивает до уровня бюджетных видеокарт прошлых лет.
В лучшем случае MTT S80 медленнее GTX 1050 Ti на 30…36%, но в отдельных играх результаты хуже до 70…80%, но это неплохо, некоторые проекты вообще неиграбельны, так в Asetto Corsa средний результат MTT S80 составил 3,5 кадра в секунду. При этом среднее энергопотребление MTT S80 составило 142 Вт, а GTX 1050 Ti — 60 Вт.
Специалисты считают, что драйвера всё ещё не позволяют MTT S80 полностью раскрыться. По характеристикам модель многократно опережает GTX 1050 Ti, имея в четыре раза больше памяти, в четыре раза более высокую пропускную способность и практически в семь раз более высокую вычислительную производительность, но результаты в играх пока всё ещё остаются посредственными.
- Источники
- PC Watch
- Tom's Hardware