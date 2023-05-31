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Moore Threads выпустила видеокарту S70 с необычной конфигурацией видеопамяти 7 ГБ
В прошлом году появилась первая, более производительная модель S80
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Manuel, Unsplash

Китайская компания Moore Threads в прошлом году выпустила игровую видеокарту MTT S80. Журналисты уже подробно изучили это решение, оно вполне работоспособно и позволяет играть в некоторые игры, проблемы есть, драйвера нужно дорабатывать, но для молодой компании результат довольно неплох. Накануне Moore Threads выпустила ещё одну видеокарту классом пониже, модель S70 получила графический процессор с 3584 ядрами MUSA и тактовой частотой до 1,6 ГГц, сообщает ITHome. Конфигурацию памяти урезали и сделали довольно необычной, используется 7 ГБ GDDR6 с 224-битной шиной и общей пропускной способностью 392 ГБ/с.

Источник: ITHome

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Старшая модель MTT S80 предлагала 4096 ядер MUSA с частотой до 1,8 ГГц и 16 ГБ 256-битной GDDR6 с чипами 14 Гбит/с. Вычислительная производительность чипа MTT S70 ниже примерно на 22%, а общая пропускная способность памяти — на 12,5%. Кроме этого, если S80 поддерживала PCIe 5.0, то в S70 реализован PCIe 4.0, но вряд ли это на что-то повлияет. Набор видеовыходов, система охлаждения и размеры остались прежними, видеокарта оснащается тремя DisplayPort 1.4a и одним HDMI 2.1, двухслотовым радиатором с тремя вентиляторами.

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Недавно для видеокарт MTT стал доступен драйвер с поддержкой таких игр, как STALKER и Half Life 2.

Источники
ITHome
VideoCardz
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#видеокарты #moore threads
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