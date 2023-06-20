Одна из проблем затрагивала некоторых пользователей Windows 7.

Сегодня стало доступно точечное обновление Firefox 114.0.2 с исправлением ряда проблем, сообщает gHacks. Одна из них затронула пользователей операционной системы Windows 7 и антивирусного программного обеспечения компании ESET: некоторые пользователи сталкивались со сбоем в браузере при вставке текста из буфера обмена. Стоит напомнить, что разработчики Mozilla продолжают выпускать обновления браузера Firefox для операционных систем Windows 7, 8 и 8.1, поддержка которых прекращена Microsoft. Но вечно это длиться не будет, июльский выпуск Firefox 115 ESR станет последним для перечисленных ОС, обновления безопасности для него будут выходить до сентября 2024 года.

реклама

В Firefox 114.0.2 также устранили сбой из-за нехватки памяти и проблемы с отображением всплывающих уведомлений, которые впервые проявились в выпуске Firefox 111. Вероятно, причиной последней проблемы была недопустимая кодировка UTF16. Были устранены некоторые регрессии, касающиеся встроенного обмена сообщениями в Firefox. Проблемы затрагивали расширения WebExtensions, в частности, расширение Adobe Acrobat, отмечают специалисты.

Источники Mozilla gHacks