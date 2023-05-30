Ещё чуть более года браузер будет сохранять актуальность на этих ОС

Ранее представитель Mozilla подтвердил, что браузер Firefox будет поддерживать операционные системы Windows 7, 8 и 8.1 до 3 квартала 2024 года, как минимум, точных сроков не называлось. Это отличные новости для пользователей, которые по тем или иным причинам вынуждены оставаться на устаревших системах, ведь проект Chromium начиная со 110 версии и браузеры на его основе больше перечисленные ОС не поддерживают. Теперь появилась более подробная информация, в соответствии с которой Mozilla будет поддерживать Firefox для Windows 7, 8 и 8.1 до сентября 2024 года, но не дольше, сообщает gHacks.

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До сентября 2024 года будет поддерживаться версия Firefox 115 ESR, которая станет доступна 4 июля текущего года. На эту версию с долгосрочной поддержкой автоматически будут переведены пользователи устаревших операционных систем. ESR выпуски не получают обновления возможностей, но исправно получают обновления безопасности.

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По статистике StatCounter, доля Windows 7 резко снизилась после окончания поддержки в январе этого года, но в апреле ОС всё ещё была установлена на 3,78% компьютеров во всём мире. Суммарная доля компьютеров под управлением Windows 7, 8 и 8.1 чуть превышает 5%.

Источники Mozilla gHacks