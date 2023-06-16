Похоже, выпуск новых моделей действительно планируется.

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

На протяжении нескольких недель в Сети активно появляются слухи о подготовке компанией AMD новых видеокарт в серии Radeon RX 7000, включая модели RX 7800 и 7700, как для настольных, так и мобильных систем. Сегодня в базе данных Европейской экономической комиссии (ЕЭК) заметили карточку ASRock, которая подтверждает озвученные планы в отношении Radeon RX 7800 XT — компания зарегистрировала две модели в фирменной линейке Phantom Gaming. Информацию в базе регулятора обнаружил Twitter* блогер @harukaze5719.

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ASRock регистрирует два варианта Phantom Gaming, базовый PG и новый PGW:

ASRock RX 7800 XT PG 16GO

ASRock RX 7800 XT PGW 16GO

Что скрывает W в PGW, неизвестно, но можно предположить, что карта будет выполнена в светлых цветах. Обозначение подтверждает, что Radeon RX 7800 XT получит 16 ГБ видеопамяти, шина памяти должна быть 256-битной.

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Точно неизвестно, какой графический процессор получит видеокарта, с одной стороны, ей прочат новый чип Navi 32, который, как ожидается, получит чиплетную конструкцию и будет состоять из одного графического кристалла и четырёх кристаллов с кэшем и контроллерами памяти. По прогнозам, Navi 32 может содержать до 60 вычислительных блоков (до 3840 потоковых процессоров). С другой стороны, в профессиональной Radeon Pro W7800 потоковых процессоров 4480, используется 256-битная шина, и при этом модель всё ещё основана на флагманском Navi 31 с сильно урезанной конфигурацией. К слову, недавно Radeon Pro W7800 протестировали в играх, чтобы спрогнозировать производительность RX 7800 XT.

Источники ЕЭК @harukaze5719, Twitter* * заблокирован в РФ