Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
AMD Radeon Pro W7800 исполнила роль RX 7800 XT в игровых тестах — быстрее RX 6900 XT
Карта может стать отличной альтернативой RTX 4070 Ti и RT 4070 от NVIDIA.
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
Onur Binay, Unsplash

За последние недели возросло количество слухов о появлении новых видеокарт в линейке AMD Radeon RX 7000, на данный момент компания представила в настольном сегменте флагманские решения RX 7900 на базе чиплетного графического процессора Navi 31 и одну модель среднего уровня — это RX 7600 на базе монолитного Navi 33. Младший GPU также используется в линейке дискретных видеокарт для ноутбуков.

реклама

Инсайдеры ожидают появления в мобильном и настольном сегменте новых моделей, включая различные варианты RX 7800 и RX 7700 на базе графического процессора Navi 32, который, предположительно, был замечен накануне. Графический процессор объединяет 5 чиплетов: 1×GCD и 4×MCD. По прогнозам, такая конфигурация предложит до 60 вычислительных блоков CU (до 3840 потоковых процессоров) и будет работать с 256-битной шиной памяти. Ближайшим существующим аналогом считается недавно выпущенная AMD профессиональная видеокарта Radeon Pro W7800, она основана на урезанной версии Navi 31: активно 4480 потоковых процессоров и четыре MCD.

Radeon Pro W7800 оказалась в руках известного немецкого энтузиаста Игоря Валлоссека (Igor Wallossek) Igor’s LAB, который решил изучить её производительность в играх, дабы понять, чего можно ожидать от потенциальной Radeon RX 7800 XT. Преимущество профессионального варианта в исполнительных блоках нивелируется пониженной частотой, базовая 1855 МГц с повышением примерно до 2500 МГц, объём доступной памяти был искусственно ограничен до 16 ГБ. Тем не менее, управление частотами и питанием у профессиональной карты всё равно настроено по-другому и, чтобы получить более точный результат, специалист экстраполировал полученные значения в соответствии с соотношением производительности на ватт, присущим игровым видеокартам RDNA 3. Были проведены тесты в девяти играх и трёх разрешениях, рассмотрим средние результаты в 1440p, с остальными стоит ознакомиться в оригинальном материале.

Источник: Igor's LAB

Оригинальная Radeon Pro W7800 на 2,5% быстрее RX 6800 XT, но энергопотребление карты занижено и в нагрузке достигает 243 Вт против 295 Вт RX 6800 XT. Если внести поправку на эффективность игровых видеокарт, то прогнозируемая производительность на 5,3% выше показателей RX 6900 XT. Относительно решений NVIDIA карта расположилась между GeForce RTX 4070 Ti и обычной RTX 4070, отставая от первой на 7,7% и опережая вторую на 10,7%. Субфлагманская RX 7900 XT располагается ещё выше, карта быстрее симулированной RX 7800 XT на 20%.

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
-30% на стиралку Бош 4 серии
Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде
-30% на Corsair Platinum 2x32Gb
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
Втрое упала цена SSD 2Tb Netac
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

Валлоссек считает, что AMD медлит с выпуском Radeon RX 7800 XT из-за значительных запасов RX 6800 XT и RX 6900 XT, которые доступны по сравнительно невысокой цене. В зависимости от цены RX 7800 XT может быть интереснее RTX 4070 и 4070 Ti от NVIDIA и стать хитом продаж.

Источники
Igor's LAB
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #видеокарты #amd radeon #radeon rx 7800 xt
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Энтузиаст опубликовал тесты Radeon RX 7800 XT, использовав Radeon Pro W7800 — быстрее RTX 4070
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинские танкисты бросили исправные немецкие ОБТ Leopard 2A6 [Видео]
46
Английская пресса: РФ использует танки Т-80 и тактику «огненного налёта», а у Leopard 2 нет шансов
48
Пригожин раскрыл детали возвращения ЧВК «Вагнер» в СВО и рассказал о том, кто такой Бибер
7
В Киеве недовольны результатами, которые показали танки Leopard 2
26
GlobalFoundries удалось войти в тройку крупнейших контрактных производителей чипов
1
Конгрессмен США требует уволить главу SEC
3
Очередной части трансформеров удалось лишить Человека-паука позиции лидера кинопроката
+
США планируют поставки снарядов с обедненным ураном в Украину
2
Бойцы ВСУ бросили два рабочих Bradley и почти целый Leopard 2 на Запорожском направлении
8
Мельник потребовал у Шольца больше танков Leopard 2 и 60 Marder на замену уничтоженным БМП Bradley
5
Leopard 2 горят и выходят из строя быстрее советских танков, а в обслуживании намного сложнее
3
США хотят добавить в Совбез ООН ещё шесть постоянных членов — СМИ
3
Bloomberg усомнился, что Турция одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО
+
Российским войскам удалось затрофеить танки Leopard 2 и БМП Bradley
6
ВС РФ нанесли удар «Калибрами» по местам дислокации резервов ВСУ
2
Intel может оказаться одним из якорных инвесторов по итогам IPO компании Arm
+
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4090 WINDFORCE V2 со скрытым разъёмом питания поступила в продажу
2
Раскрыты минимальные системные требования Starfield — "пролетают" даже владельцы GeForce GTX 1070
17
Пригожин: Бойцы ЧВК «Вагнер» больше не будут работать в Украине
2
Жители Германии полагают, что Шольц не заслужил премию в 3000 евро из-за неудовлетворительной работы
3

Популярные статьи

Самая бюджетная игровая сборка лета 2023 года за 35 000 рублей на AMD Ryzen 5 5600G
10
Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro: все, что мы знаем о новых флагманах
3
"Форсаж Х": сказ, как Торетто Аквамену зубы выбил
14
Как скачать, установить и грамотно настроить Windows 10 LTSC для игрового компьютера в 2023 году
8
Лучший способ продлить время автономной работы смартфона
8
Обзор российского Linux дистрибутива Red OS
14
Япония наращивает производство ракет в попытке сдержать гиперзвуковую угрозу Китая и КНДР
1
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
18
Игровые новинки Xbox Showcase 2023
+
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
15

Сейчас обсуждают

Eppius
12:49
паралельный импорт без гарантии это и есть санкции.
На российских интернет-площадках начат приём заказов на гарнитуру Apple Vision Pro
Андрей Попов
12:39
Была ещё парочка, которые можно было посмотреть!
"Форсаж Х": сказ, как Торетто Аквамену зубы выбил
Apsheronsky tchai
12:36
Одминчегу слово "пове..ки" за спам не считается?
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
Евгений Шрайнер
12:36
Ага, вон даже видео с уничтоженными трактарами выкладывают. Правла, почему то стыдливо какими то танками называют. А там ведь целые ТРАКТОРА
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
SANEKS
12:36
Страна не пуганых идиотов, это этом ракета является разновидностью аэробаллистического боеприпаса наземного комплекса «Искандер», а это 6-7М что под силу ПВО/ПРО
История создания ЗРК Patriot и насколько он эффективен на сегодняшний день
dagnoparte
12:34
Юзлес скам из купертино за дорого))))) тем более оно более и менее безглючно станет работать как на анимации поколения через 2-3
Гарнитура смешанной реальности Vision Pro поступит в продажу в 2024 по цене 3499 долларов
Apsheronsky tchai
12:33
Ты, Шеша, в рай не попадёшь. Амудятлы и радеонопоклонники улетают прямо в ад, в отборные котлы, греющиеся от феномов 965 блэк едишн. И это без учёта того, что ты с овцами вытворяешь.
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
dagnoparte
12:30
Бред сумасшедших британских уч$ных под чужим флагом!
Вода утоляет жажду меньше чем молоко, кола или чай - выяснили шотландские ученые
Александр Торощин
12:28
Померла так померла! Всё к тому и шло, Вагнеровцам надо поменять "основателя" компании, а этот какой-то совсем стал неугомойнный - всё голым в африку хочет.
Пригожин: Бойцы ЧВК «Вагнер» больше не будут работать в Украине
super619
12:26
Илон Маск намекает на то что это спектакль? Мол в войнушку играют телами славян?
Илон Маск прокомментировал результат применения ВСУ техники НАТО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем