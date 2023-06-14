Карта может стать отличной альтернативой RTX 4070 Ti и RT 4070 от NVIDIA.

Onur Binay, Unsplash

За последние недели возросло количество слухов о появлении новых видеокарт в линейке AMD Radeon RX 7000, на данный момент компания представила в настольном сегменте флагманские решения RX 7900 на базе чиплетного графического процессора Navi 31 и одну модель среднего уровня — это RX 7600 на базе монолитного Navi 33. Младший GPU также используется в линейке дискретных видеокарт для ноутбуков.

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Инсайдеры ожидают появления в мобильном и настольном сегменте новых моделей, включая различные варианты RX 7800 и RX 7700 на базе графического процессора Navi 32, который, предположительно, был замечен накануне. Графический процессор объединяет 5 чиплетов: 1×GCD и 4×MCD. По прогнозам, такая конфигурация предложит до 60 вычислительных блоков CU (до 3840 потоковых процессоров) и будет работать с 256-битной шиной памяти. Ближайшим существующим аналогом считается недавно выпущенная AMD профессиональная видеокарта Radeon Pro W7800, она основана на урезанной версии Navi 31: активно 4480 потоковых процессоров и четыре MCD.

Radeon Pro W7800 оказалась в руках известного немецкого энтузиаста Игоря Валлоссека (Igor Wallossek) Igor’s LAB, который решил изучить её производительность в играх, дабы понять, чего можно ожидать от потенциальной Radeon RX 7800 XT. Преимущество профессионального варианта в исполнительных блоках нивелируется пониженной частотой, базовая 1855 МГц с повышением примерно до 2500 МГц, объём доступной памяти был искусственно ограничен до 16 ГБ. Тем не менее, управление частотами и питанием у профессиональной карты всё равно настроено по-другому и, чтобы получить более точный результат, специалист экстраполировал полученные значения в соответствии с соотношением производительности на ватт, присущим игровым видеокартам RDNA 3. Были проведены тесты в девяти играх и трёх разрешениях, рассмотрим средние результаты в 1440p, с остальными стоит ознакомиться в оригинальном материале.

Оригинальная Radeon Pro W7800 на 2,5% быстрее RX 6800 XT, но энергопотребление карты занижено и в нагрузке достигает 243 Вт против 295 Вт RX 6800 XT. Если внести поправку на эффективность игровых видеокарт, то прогнозируемая производительность на 5,3% выше показателей RX 6900 XT. Относительно решений NVIDIA карта расположилась между GeForce RTX 4070 Ti и обычной RTX 4070, отставая от первой на 7,7% и опережая вторую на 10,7%. Субфлагманская RX 7900 XT располагается ещё выше, карта быстрее симулированной RX 7800 XT на 20%.

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Валлоссек считает, что AMD медлит с выпуском Radeon RX 7800 XT из-за значительных запасов RX 6800 XT и RX 6900 XT, которые доступны по сравнительно невысокой цене. В зависимости от цены RX 7800 XT может быть интереснее RTX 4070 и 4070 Ti от NVIDIA и стать хитом продаж.