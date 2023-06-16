Накануне стали известны подробности о ребрендинге процессоров Intel Core, компания зарегистрировала два новых бренда: Core для процессоров массового сегмента и Core Ultra для премиального. В обозначении процессоров откажутся от буквы i перед цифрой, которая относит процессор к определённому подклассу моделей (3, 5, 7 и 9), также компания больше не будет акцентировать внимание на номере поколения, хотя этот номер должен остаться в обозначении моделей. Эти изменения впервые применят к семейству процессоров Meteor Lake, но журналисты китайского ресурса ITHome сообщили, что Intel планирует выпустить серию Raptor Lake Refresh 14-го поколения и применительно к ним будет действовать текущая структура брендинга с моделями i3, i5, i7 и i9. Если информация достоверна, то настольным флагманом нового поколения может стать модель с обозначением Core i9-14900K, в мобильном сегменте тоже планируются обновлённые Raptor Lake HX и U, к первым могут применить старый брендинг, а вот к U новый, определив их к массовому сегменту мобильных Core. Под брендом Core Ultra ожидают только процессоры Meteor Lake.
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Инсайдер Moore’s Law Is Dead был одним из тех, кто предсказывал появление Raptor Lake Refresh, накануне в своём YouTube блоге он провёл полуторачасовую трансляцию, ответив на вопросы подписчиков, конечно, не обошлось без прогнозов в отношении производительности новых процессоров, их цен и сроков появления. Ранее инсайдер предсказывал обновлённым «рапторам» прирост производительности до 10%, теперь прогнозы оптимистичнее: от 10% до 20% в зависимости от сравниваемых моделей. С одной стороны, такой прирост в пределах одной архитектуры кажется маловероятным, с другой стороны, максимальный скачок может быть не во флагманском сегменте, а в среднем и начальном, где процессоры до сих пор основаны на архитектуре Alder Lake. Кроме этого, за счёт поддержки более скоростной памяти общий прирост производительности платформы может быть довольно высоким.
Как подчёркивает El Chapuzas Informático, цены на новые настольные модели Core i9 могут достигать 600 долларов США, а презентация должна состояться в третьем квартале. Скорее всего, представят новинки в конце сентября на мероприятии Innovation 2023.