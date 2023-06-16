Презентацию ожидают в третьем квартале.

Накануне стали известны подробности о ребрендинге процессоров Intel Core, компания зарегистрировала два новых бренда: Core для процессоров массового сегмента и Core Ultra для премиального. В обозначении процессоров откажутся от буквы i перед цифрой, которая относит процессор к определённому подклассу моделей (3, 5, 7 и 9), также компания больше не будет акцентировать внимание на номере поколения, хотя этот номер должен остаться в обозначении моделей. Эти изменения впервые применят к семейству процессоров Meteor Lake, но журналисты китайского ресурса ITHome сообщили, что Intel планирует выпустить серию Raptor Lake Refresh 14-го поколения и применительно к ним будет действовать текущая структура брендинга с моделями i3, i5, i7 и i9. Если информация достоверна, то настольным флагманом нового поколения может стать модель с обозначением Core i9-14900K, в мобильном сегменте тоже планируются обновлённые Raptor Lake HX и U, к первым могут применить старый брендинг, а вот к U новый, определив их к массовому сегменту мобильных Core. Под брендом Core Ultra ожидают только процессоры Meteor Lake.

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Инсайдер Moore’s Law Is Dead был одним из тех, кто предсказывал появление Raptor Lake Refresh, накануне в своём YouTube блоге он провёл полуторачасовую трансляцию, ответив на вопросы подписчиков, конечно, не обошлось без прогнозов в отношении производительности новых процессоров, их цен и сроков появления. Ранее инсайдер предсказывал обновлённым «рапторам» прирост производительности до 10%, теперь прогнозы оптимистичнее: от 10% до 20% в зависимости от сравниваемых моделей. С одной стороны, такой прирост в пределах одной архитектуры кажется маловероятным, с другой стороны, максимальный скачок может быть не во флагманском сегменте, а в среднем и начальном, где процессоры до сих пор основаны на архитектуре Alder Lake. Кроме этого, за счёт поддержки более скоростной памяти общий прирост производительности платформы может быть довольно высоким.





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Как подчёркивает El Chapuzas Informático, цены на новые настольные модели Core i9 могут достигать 600 долларов США, а презентация должна состояться в третьем квартале. Скорее всего, представят новинки в конце сентября на мероприятии Innovation 2023.