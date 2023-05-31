Намёк на скорость, поддерживаемую новыми процессорами по умолчанию

Intel продемонстрировала на выставке Computex 2023 прототипы ноутбуков на базе новых процессоров Meteor Lake следующего поколения и то, как они справляются с ускорением алгоритмов искусственного интеллекта. О настольной платформе пока подробностей нет, вокруг неё много противоречивых слухов, к тому же, анонсирован ребрендинг линейки Core, ожидать можно разных сюрпризов. Тем не менее, на Computex удалось найти упоминание настольных процессоров Intel 14-го поколения. Twitter* блогер @harukaze5719 заметил на стенде ADATA модули памяти DDR5-6400, для которых официально заявлена совместимость с будущим поколением, сообщает VideoCardz.

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Все комплекты памяти DDR5, представленные в настоящее время на рынке, должны работать с будущими процессорами Intel, однако неизвестно, какую скорость памяти грядущая серия может поддерживать по умолчанию. Судя по информации на стенде ADATA, это может быть спецификация DDR5-6400, тем более, что представленный модуль является одним из самых простых вариантов и работает при напряжении 1,1 В.

Есть предположения, что серия Intel Core 14-го поколения будет обновлением Raptor Lake, намёки на это прослеживаются в анонсах производителей материнских плат, например, ASRock представляя новую модель LGA 1700 с поддержкой Wi-Fi 7 отметила, что плата совместима с «ещё более энергоёмкими будущими процессорами», т.е. обновление существующей платформы планируется.

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Платформа первого поколения Intel LGA 1700 с процессорами Alder Lake поддерживала память DDR5-4800. С появлением процессоров Core 13-го поколения Raptor Lake эта скорость была увеличена до 5200 МТ/с. Затем появилась поддержка модулей промежуточного объёма 24 и 48 ГБ. Так что вполне вероятно, что DDR5-6400 является следующим шагом и появление доступных модулей с такой скоростью сделает выбор в пользу новой памяти очевидным для покупателей новой платформы.

Источники @harukaze5719, Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ