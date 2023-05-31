Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
ADATA показала совместимые с процессорами Intel 14-го поколения модули DDR5-6400
Намёк на скорость, поддерживаемую новыми процессорами по умолчанию
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K

Intel продемонстрировала на выставке Computex 2023 прототипы ноутбуков на базе новых процессоров Meteor Lake следующего поколения и то, как они справляются с ускорением алгоритмов искусственного интеллекта. О настольной платформе пока подробностей нет, вокруг неё много противоречивых слухов, к тому же, анонсирован ребрендинг линейки Core, ожидать можно разных сюрпризов. Тем не менее, на Computex удалось найти упоминание настольных процессоров Intel 14-го поколения. Twitter* блогер @harukaze5719 заметил на стенде ADATA модули памяти DDR5-6400, для которых официально заявлена совместимость с будущим поколением, сообщает VideoCardz.

реклама

Все комплекты памяти DDR5, представленные в настоящее время на рынке, должны работать с будущими процессорами Intel, однако неизвестно, какую скорость памяти грядущая серия может поддерживать по умолчанию. Судя по информации на стенде ADATA, это может быть спецификация DDR5-6400, тем более, что представленный модуль является одним из самых простых вариантов и работает при напряжении 1,1 В.

Источник: @harukaze5719, Twitter*

Есть предположения, что серия Intel Core 14-го поколения будет обновлением Raptor Lake, намёки на это прослеживаются в анонсах производителей материнских плат, например, ASRock представляя новую модель LGA 1700 с поддержкой Wi-Fi 7 отметила, что плата совместима с «ещё более энергоёмкими будущими процессорами», т.е. обновление существующей платформы планируется.

рекомендации
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

Платформа первого поколения Intel LGA 1700 с процессорами Alder Lake поддерживала память DDR5-4800. С появлением процессоров Core 13-го поколения Raptor Lake эта скорость была увеличена до 5200 МТ/с. Затем появилась поддержка модулей промежуточного объёма 24 и 48 ГБ. Так что вполне вероятно, что DDR5-6400 является следующим шагом и появление доступных модулей с такой скоростью сделает выбор в пользу новой памяти очевидным для покупателей новой платформы.

Источники
@harukaze5719, Twitter*
VideoCardz
* заблокирован в РФ
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #процессоры #ddr5 #adata
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Следующее поколение GPU для Nvidia может выпускать Intel
Процессор MediaTek Dimensity 9300 не получит экономичных ядер
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ЧВК Вагнер численностью 500 тысяч человек сможет взять Киев, считает крымский бизнесмен
47
Российские дроны-камикадзе Герань-3 уничтожили последний ЗРК Patriot в Киеве в аэропорту Жуляны
69
Сырский рассказал о "Бахмутской мышеловке" и о планах по наступлению на Донбасском направлении
9
Пригожин отдал распоряжение передать продукцию завода шампанских вин в Артемовске в ведение МО РФ
6
Пригожин отдал на строительство храма в РФ $10 000 000, которые получил от африканского диктатора
38
Arm представляет Cortex-X4 и графический процессор Immortalis
1
"Гибридный удар" ВС РФ вывел из строя несколько летательных аппаратов ВСУ в Хмельницкой области
2
Arm анонсировала ядра Cortex-A520, Cortex-A720, Cortex-X4 и Immortalis G720
2
Подоляк: Для переговоров нужен "немедленный вывод всех войск с суверенной территории Украины"
6
Поражение штаба 92-й бригады ВСУ в Харьковской области попало на видео
12
Xiaomi назвала 58 смартфонов, которые завершили жизненный цикл и не получат MIUI 14 на Android 13
4
Подоляк развил свою «идею» мирного урегулирования: демилитаризованная зона вглубь Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей
50
ВСУ поменяли тактику и пытаются нанести максимальный урон в тылу, используя ДРГ
+
Снайпер отряда «Ахмат» рассказал о противниках, бесшумных винтовках, женщинах в СВО и кодексе чести
+
HYTE THICC Q60 — AIO система охлаждения с 5-дюймовым дисплеем и радиатором толщиной 52 мм
2
Новый суперкомпьютер Nvidia DGX будет работать с генеративным ИИ
+
Рогозин призвал отключить GPS в России: Пусть учат матчасть и карты
10
Британская разведка считает, что Россия лишь на 5 % использует на Украине возможности своей боевой авиации
+
NVIDIA представила ACE for Games — продвинутый ИИ-сервис для создания реалистичных персонажей в играх
1
29 мая в Косово произошли столкновения между сербскими жителями и силовиками
+

Популярные статьи

США заявили о новой модификации ЗРК Patriot, способной остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал"
74
F-16, вооруженные ракетами HARM, нанесут серьезный урон обороне России – западные эксперты
20
В симуляторе боя китайцы потопили авианосную группу ВМС США тремя залпами гиперзвуковых ракет
10
Альянс AUKUS отказывается от атомных подлодок в пользу беспилотных роев с искусственным интеллектом
8
Правильно подбираем комплектующие для ПК
42
Элмо Рассел Замволт - герой США, сделавший букву "Z" великой до того, как это стало мейнстримом
10
Warhammer 40.000: Boltgun - это вам не "колда" - краткое тестирование в игре
3
Китай захватывает американские рынки оружия на Ближнем Востоке
1
Россия на фоне СВО пытается сохранить свое место на оружейном рынке Юго-Восточной Азии - АТ
+
Торговые переговоры между США и Китаем вызвали очередной виток "чиповой войны"
2

Сейчас обсуждают

ZeroNull
11:57
Да понятно, Зеленский не виноват, он просто в этом участвовал по традиции, тем более, что тогда хозяин был не против! Но теперь, видимо, проштрафился и хозяин решил ему все припомнить! ))) А может про...
Зеленский и его команда могут отправиться под суд за госизмену На Украине
хахахер
11:56
С-400 и ф-16 переколет все запросто
ЗРК Patriot замечен в ударах по своим – ПВО не попадает в «Кинжалы», поэтому сбивает свои ракеты
ExtenZ
11:55
рамка для проца как у lga 1700 будет? ждем на али
Noctua показала прототип NH-D15: восемь теплотрубок, новые вентиляторы и крепёж со смещением
хахахер
11:49
в сша могут,пусть даже подстригать ногти на ногах,за рулём
Регуляторы США прекратили расследование в отношении возможности водителей Tesla играть во время движения
Михаил Авраменко
11:49
Ждём 4050 в трёхгиговом исполнении. Хит 2023 года, однозначно.
Генеральный директор NVIDIA утверждает, что потребности любителей игр остаются для компании приоритетом
Константин Гордеев
11:49
А я думаю куда вежливый пропал, а он там шалит. Тянули привязанной к трактору и изнасиловали: в Хмельницкой области неизвестные поиздевались над коровой.
ЗРК Patriot замечен в ударах по своим – ПВО не попадает в «Кинжалы», поэтому сбивает свои ракеты
Deneb inside
11:47
Таблетки надааа?
Резников: Нам не нужны российские земли, мы хотим хорошие отношения с Россией
AndreySE-VL
11:44
В это вранье уже мало кто поверит ))
Генеральный директор NVIDIA утверждает, что потребности любителей игр остаются для компании приоритетом
WTF
11:44
Спасибо, успокоил.
ЗРК Patriot замечен в ударах по своим – ПВО не попадает в «Кинжалы», поэтому сбивает свои ракеты
хахахер
11:43
канал либералов рбк,любит писать про проституток
ЗРК Patriot замечен в ударах по своим – ПВО не попадает в «Кинжалы», поэтому сбивает свои ракеты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем