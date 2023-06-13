Сенсоры PixArt, продвинутое ПО, встроенная память для макросов и цепкие боковины.

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Компания Thermaltake представила эргономичные игровые мыши Damysus RGB и Damysus Wireless RGB, сообщает TechPowerUp. Новинки отличаются лёгкой конструкцией, применением оптических сенсоров PixArt и переключателей Omron с ресурсом 60 миллионов нажатий. Владельцы смогут выполнять настройку RGB подсветки колёсика и логотипа на спинке мыши, макросов и профилей через фирменное программное обеспечение iTAKE Engine от Thermaltake.

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Проводная Damysus RGB получила оптический сенсор PixArt PMW-3389, позволяющий настраивать разрешение с шагом 100 DPI вплоть до 16000 DPI. В беспроводном варианте Damysus Wireless RGB используется сенсор PixArt PMW-3370 с максимальным разрешением 19000 DPI. Более того, обе мыши оснащены вспомогательным 32-битным микроконтроллером ARM с флэш-памятью: 64 КБ в проводной версии мыши и 512 КБ в беспроводной. Вес Damysus RGB без кабеля составляет 74 грамма, Damysus Wireless RGB — 84 грамма, корпус мышек по бокам прорезинен.

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Damysus Wireless RGB поддерживает три варианта подключения: проводной, беспроводные 2,4 ГГц и Bluetooth 5.2. При подключении по каналу 2,4 ГГц заявлена продолжительность работы до 30 часов с подсветкой и до 120 часов без подсветки, по Bluetooth 5.2 продолжительность работы составит до 30 и 250 часов соответственно, используется литий ионный аккумулятор 500 мАч, 1,85 Вт·ч.

Источники Thermaltake TechPowerUp