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В Intel подтверждают изменение брендинга к выходу Meteor Lake, возможна замена Core i на Core Ultra
Накануне в Сети был замечен первый процессор Core Ultra.
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Intel действительно собирается внести изменения в многолетний и узнаваемый брендинг процессоров. Накануне в базе данных Ashes of The Singularity был замечен процессор Intel Core Ultra 5 1003H, мнение по поводу наименования модели разделились, кто-то говорил о новом бренде, а кто-то предполагал, что это кодовое название инженерного образца — первые оказались правы. Планы компании подтвердил в Twitter* Бернард Фернандес (Bernard Fernandes), в профиле пользователя указано, что он является специалистом по связям с общественностью в Intel: «Да, мы вносим изменения в бренд, поскольку находимся на переломном этапе подготовки к предстоящему запуску наших потребительских процессоров Meteor Lake. Мы предоставим более подробную информацию об этих интересных изменениях в ближайшие недели!», — написал Фернандес. Специалист не уточнил, каковы будут масштабы изменений, об этом пока остаётся только догадываться.

Jeremy Bezanger, Unsplash

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Судя по наименованию процессора Intel Core Ultra 5 1003H, бренд Core i могут переименовать в Core Ultra, также по новой начнут нумеровать модели: ранее первые две цифры в номере указывали на поколение процессоров и, если придерживаться данного правила, номер процессоров Meteor Lake должен был начинаться с 14, как видно, номер начинается с 10. Тем не менее, не стоит ориентироваться на название данного экземпляра, возможно, что это образец и новая схема наименования будет отличаться в большей или меньшей степени.

Источники
@Bernard_P, Twitter*
Wccftech
* заблокирован в РФ
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