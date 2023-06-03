Всё-таки ждём Raptor Lake Refresh?

Jeremy Bezanger, Unsplash

Появляется всё больше намёков на обновление настольных процессоров Intel для платформы LGA 1700: компания ASRock упомянула поддержку будущих, ещё более мощных процессоров, представляя новую материнскую плату, а компания ADATA показала на выставке Computex 2023 модули памяти DIMM DDR5-6400 для 14-го поколения процессоров Intel. Накануне компания Gigabyte выпустила новые BIOS для множества материнских плат, исправив обнаруженные специалистами Eclypsium уязвимости, кроме этого, для плат Intel LGA 1700 указана «Поддержка и обеспечение работы процессоров Intel нового поколения», заметили на Reddit.

овый BIOS для B660M Aorus Elite DDR4. Источник: Gigabyte

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Ранее инсайдеры предсказывали появление процессоров Intel Raptor Lake Refresh, которые предложат ещё более высокие частоты, в частности, за счёт включения цифрового регулятора напряжения. Теперь ожидается, что процессоры будут по умолчанию поддерживать и более скоростную память 6400 МТ/с. Кроме этого, накануне в материалах Asus появился анонс новых мини-ПК с процессорами Intel 14-го поколения, судя по спецификациям, обновлённые Raptor Lake могут появиться и в мобильном сегменте. Как считает VideoCardz, представить следующее поколение процессоров Core в виде Raptor Lake Refresh компания Intel может 19-20 сентября в рамках мероприятия Intel Innovation 2023.

Источники Gigabyte Reddit VideoCardz