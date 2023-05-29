Процессор быстро справился с генерацией изображений

Intel привезла на выставку Computex 2023 прототипы ноутбуков на базе процессоров Meteor Lake, чтобы показать их возможности в ускорении алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ). Как сообщает ComputerBase, ноутбуки оснащались 16-ядерными и 22-поточными процессорами. Конфигурация сочетает 6 производительных ядер, 8 эффективных ядер и ещё 2 ядра, о природе которых в Intel рассказывать не торопились.

реклама

По различным предположениям, это могут быть дополнительные ядра, расположенные в кристалле SoC, или ядра сопроцессора VPU (Versatile Processing Unit) для ускорения ИИ. Процессор также предлагал 18 МБ кэш-памяти 2-го уровня, 24 МБ кэш-памяти 3-го уровня и работал на частоте до 3,1 ГГц.

Различные вычислительные нагрузки распределяются между различными блоками процессора. Источник: NewGadgets.de, YouTube

Возможности Intel Meteor Lake были продемонстрированы в генерации изображений с помощью плагина OpenVINO для открытого редактора растровой графики GIMP. Видео демонстрации опубликовал ресурс NewGadgets.de на своём одноимённом YouTube канале. Что интересно, специалист компании обратил внимание, как различные вычислительные нагрузки распределяются между блоками процессора: Text Encoder и VAE берут на себя вычислительные ядра процессора, Unet ускоряется на GPU, UnetNeg на VPU. Это позволяет быстрее генерировать изображения, так на создание изображения 512×512 за 20 шагов потребовалась 21 секунда. Также силами VPU осуществлялось дальнейшее масштабирование сгенерированного изображения до более высокого разрешения.

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -20000р на Ryzen 3950X - пора брать Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр



