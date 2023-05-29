Intel привезла на выставку Computex 2023 прототипы ноутбуков на базе процессоров Meteor Lake, чтобы показать их возможности в ускорении алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ). Как сообщает ComputerBase, ноутбуки оснащались 16-ядерными и 22-поточными процессорами. Конфигурация сочетает 6 производительных ядер, 8 эффективных ядер и ещё 2 ядра, о природе которых в Intel рассказывать не торопились.
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По различным предположениям, это могут быть дополнительные ядра, расположенные в кристалле SoC, или ядра сопроцессора VPU (Versatile Processing Unit) для ускорения ИИ. Процессор также предлагал 18 МБ кэш-памяти 2-го уровня, 24 МБ кэш-памяти 3-го уровня и работал на частоте до 3,1 ГГц.
Возможности Intel Meteor Lake были продемонстрированы в генерации изображений с помощью плагина OpenVINO для открытого редактора растровой графики GIMP. Видео демонстрации опубликовал ресурс NewGadgets.de на своём одноимённом YouTube канале. Что интересно, специалист компании обратил внимание, как различные вычислительные нагрузки распределяются между блоками процессора: Text Encoder и VAE берут на себя вычислительные ядра процессора, Unet ускоряется на GPU, UnetNeg на VPU. Это позволяет быстрее генерировать изображения, так на создание изображения 512×512 за 20 шагов потребовалась 21 секунда. Также силами VPU осуществлялось дальнейшее масштабирование сгенерированного изображения до более высокого разрешения.
- Источники
- ComputerBase
- NewGadgets.de, YouTube