На это намекает мощность чипов

За прошедшую неделю появились новые признаки того, что следующее поколение настольных процессоров Intel может быть представлено обновлённым семейством Raptor Lake Refresh с ещё большими частотами и поддержкой более скоростной памяти. Однако в Сети то и дело всплывают упоминания моделей Meteor Lake-S, так что же ожидать на настольных ПК? Возможно, настольный чип Meteor Lake-S мог быть перепрофилирован для ноутбуков, как ранее утверждал Twitter* инсайдер @OneRaichu. На это указывают изменения в коде открытого проекта Coreboot, которые заметили авторы немецкого издания ComputerBase.

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На выходных в Coreboot добавили загрузочные патчи для процессоров Meteor Lake-U, P и S. Чипы разных классов разграничиваются не только по мощности, но и наличию дополнительного чипсета (PCH). Базовая мощность Meteor Lake-U и P составляет 15 и 28 Вт соответственно, эти процессоры состоят из плиток (кристаллов) Compute, GFX, SoC и IOE. Базовая мощность Meteor Lake-S составляет 45 Вт, что намекает — чип ориентирован на производительные ноутбуки, ведь даже настольные Core i3 в базе требуют 60 Вт. Кроме перечисленных для процессоров P и U плиток, Meteor Lake-S отличаются наличием кристалла PCH.

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Intel намеревается представить процессоры Meteor Lake в этом году, на выставке Computex 2023 компания показала ноутбуки на базе новых чипов и их возможности в ускорении алгоритмов искусственного интеллекта. Что касается настольной линейки, вокруг неё много противоречивых слухов, но уже несколько производителей материнских плат отметили, что существующие решения LGA 1700 готовы к процессорам Intel 14-го поколения, что подкрепляет слухи о выходе Raptor Lake Refresh — процессоры могут представить на мероприятии Innovation 2023 в сентябре.