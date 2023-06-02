После выпуска нового драйвера NVIDIA GeForce Game Ready 535.98 компания довольно быстро опубликовала хотфикс GeForce Hotfix 536.09, который направлен на решение конкретной проблемы с периодическим мерцанием на некоторых G-SYNC дисплеях. Проблема проявилась на новой версии драйвера и возникает, когда используется несколько мониторов, поддерживающих адаптивную синхронизацию: «При использовании нескольких мониторов с поддержкой адаптивной синхронизации пользователи могут наблюдать случайное мерцание на некоторых дисплеях после включения G-SYNC на обновлённом драйвере 535.98», — говорится в примечаниях к выпуску.
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NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 535.98 во вторник на этой неделе, в нём добавили поддержку Diablo IV и ремейка System Shock, а также исправили ряд ошибок, одна из которых тоже вызывала мерцание дисплея.
Не лишним будет напомнить, что NVIDIA представила вторую версию технологии Ultra Low Motion Blur (ULMB) для повышения чёткости изображения на G-SYNC мониторах. Требования ULMB 2 довольно высокие, поэтому на сегодняшний день совместимостью с этой версией технологии могут похвастаться лишь несколько мониторов. Одно из требований, эффективная чёткость движения более 1000 Гц, что это такое, рассматривалось ранее.