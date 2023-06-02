Мерцание может появиться при использовании нескольких мониторов с поддержкой адаптивной синхронизации

Brad Starkey, Unsplash

После выпуска нового драйвера NVIDIA GeForce Game Ready 535.98 компания довольно быстро опубликовала хотфикс GeForce Hotfix 536.09, который направлен на решение конкретной проблемы с периодическим мерцанием на некоторых G-SYNC дисплеях. Проблема проявилась на новой версии драйвера и возникает, когда используется несколько мониторов, поддерживающих адаптивную синхронизацию: «При использовании нескольких мониторов с поддержкой адаптивной синхронизации пользователи могут наблюдать случайное мерцание на некоторых дисплеях после включения G-SYNC на обновлённом драйвере 535.98», — говорится в примечаниях к выпуску.

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NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 535.98 во вторник на этой неделе, в нём добавили поддержку Diablo IV и ремейка System Shock, а также исправили ряд ошибок, одна из которых тоже вызывала мерцание дисплея.

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Не лишним будет напомнить, что NVIDIA представила вторую версию технологии Ultra Low Motion Blur (ULMB) для повышения чёткости изображения на G-SYNC мониторах. Требования ULMB 2 довольно высокие, поэтому на сегодняшний день совместимостью с этой версией технологии могут похвастаться лишь несколько мониторов. Одно из требований, эффективная чёткость движения более 1000 Гц, что это такое, рассматривалось ранее.

Источники NVIDIA Guru3D