Владельцы премиум изданий получат доступ к Diablo IV уже через несколько дней.

Brad Starkey, Unsplash

NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 535.98, добавив поддержку Diablo IV и ремейка System Shock. Релиз Diablo IV запланирован на 6 июня, но покупатели изданий Digital Deluxe и Ultimate Edition получат доступ к игре на четыре дня раньше, уже через несколько дней.

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Игра поддерживает технологии NVIDIA DLSS 3 с генерацией кадров, NVIDIA Reflex для снижения задержки ввода и позже получит поддержку трассировки лучей. Тесты NVIDIA показывают, что DLSS 3, доступный владельцам видеокарт GeForce RTX 40 серии, в 4K разрешении на настольной RTX 4090 может повысить производительность в 2,4 раза. В свою очередь, Reflex может снизить задержку ввода в Diablo IV на 67%.

Ремейк System Shock совместим с технологией DLSS 2, в данном случае NVIDIA говорит о более чем двукратном приросте производительности при 4K разрешении с максимальными настройками графики.

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В выпуске исправили следующие проблемы:

Критические ошибки и вылеты при применении фильтров NVIDIA Freestyle

Мерцание дисплея после выхода из режима сна при использовании суперсэмплинга DSR или DLDSR

Проблемы во время рендеринга в Solidworks 2023 при использовании режима повышенной графической производительности

Неработоспособное превью в MAGIX Vegas Pro на некоторых ноутбуках

Падение производительности в TouchDesigner при использовании Vulkan

Аномальное завершение работы в Nsight Tools

Источники NVIDIA