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NVIDIA представила ULMB 2 для повышения чёткости изображения на G-SYNC мониторах
«Эффективная чёткость движения» более 1000 Гц
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NVIDIA представила следующую итерацию технологии Ultra Low Motion Blur (ULMB) для повышения чёткости изображения на мониторах с поддержкой G-SYNC. Больше всего в технологии должны быть заинтересованы любители соревновательных игр и профессиональные геймеры. ULMB 2 обеспечивает стробирование подсветки с полной частотой обновления, практически в 2 раза более высокую яркость и околонулевые перекрёстные помехи. ULMB 2 уже доступен в виде бесплатного обновления прошивки для G-SYNC совместимых мониторов с разрешением 1440p и частотой обновления 360 Гц — на данный момент это две модели на рынке.

Совместимые мониторы. Источник: NVIDIA

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NVIDIA введёт схему сертификации, чтобы дисплеи, соответствующие требованиям, имели на упаковке отметку ULMB 2. В числе требований уменьшение размытия при максимальной частоте обновления, яркость не менее 250 нит с минимальными перекрёстными помехами, «эффективная чёткость движения» более 1000 Гц. ULMB 2 использует рабочий цикл 25%, т.е. период включения строба составляет четверть каждого кадра, объясняет TFTCentral, таким образом, эффективная чёткость движения в четыре раза больше фактической частоты обновления. Это исключает из сертификации мониторы с частотой обновления 240 Гц, которые по этому расчёту достигают эффективной частоты 960 Гц, критериям ULMB 2 отвечают только модели с частотой 360 Гц и выше, в этом случае эффективная частота 1440 Гц. Также специалисты TFTCentral отмечают, что ULMB 2 по-прежнему нельзя использовать с переменной частотой обновления VRR.

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Источники
NVIDIA
TFTCentral
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#nvidia #мониторы #киберспорт #g-sync
4
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