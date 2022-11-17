Для начала неплохо, но драйвера продолжают разрабатывать и игр ещё поддерживается немного. О конкуренции с новинками AMD и NVIDIA речи пока не идёт.

Manuel, Unsplash

Китайская компания Moore Threads в начале ноября представила новые видеокарты, включая потребительскую модель MTT S80 для игр: 4096 вычислительных блоков, названных аббревиатурой MUSA и работающих на частоте 1,8 ГГц, позволили добиться производительности на операциях FP32 около 14,4 Тфлопс, а в подсистеме памяти 16 ГБ GDDR6 с 256-битной шиной. Сегодня китайские технологические ресурсы опубликовали первые обзоры MTT S80, сообщает VideoCardz, отмечая основные особенности и нюансы видеокарты из материала ресурса EXPreview.

Поддерживаются графические API DirectX 9 и DirectX 11.

Продолжается активная разработка программного обеспечения, реализованы ещё не все возможности DX11 и не все функции работают в Windows.

Список поддерживаемых и оптимизированных игр ограничен и насчитывает 11 проектов, но совместимых игр уже более 60.

Высокое энергопотребление видеокарты в простое 114,6 Вт, что может быть связано с недоработками программного обеспечения.

Среднее энергопотребление под нагрузкой 210 Вт, пиковое 240 Вт, максимальная температура 57°C

Подтверждена поддержка аппаратного кодирования и декодирования AV1, H.265, H.264, VP9 и других форматов, правда работает пока только под Linux.

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Что касается производительности, в специфических синтетических бенчмарках видеокарта может даже опередить NVIDIA GeForce RTX 3060:

На 12% Выше пропускная способность памяти.

На 6% вычислительная производительность FP32.

На 57% пропускная способность интерфейса в нисходящем направлении, и в три раза в восходящем — MTT S80 поддерживает PCIe 5.0.

В 2,25 раз выше скорость одиночного текстурирования в 3DMark06, только на 5% ниже мульти-текстурирования.

Что касается производительности в 3D бенчмарках, MTT S80 ощутимо уступает RTX 3060, но показывает результаты на уровне GTX 1060, считает VideoCardz, что, вероятно, вполне неплохо для дебюта в условиях продолжающейся работы над драйверами. Например, в Unigine Valley при разрешении 1080p и в DX11 результат MTT S80 в два раза хуже и это одновременно лучший результат в сравнении с RTX 3060.

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В играх сравнения с другими видеокартами не проводились, из знакомых наименований League of Legends. Для игры заявлена поддержка и в данном случае рецензенты сообщают о 149 FPS в разрешении 1080p при максимальных настройках графики и 128 FPS в разрешении 4K. Что можно сказать в заключение, начало положено, нужно продолжать работу, оптимизировать драйвера и совершенствовать свои разработки, на примере Intel и её видеокарт Arc стало понятно, насколько сложно, даже для такой корпорации, разработать конкурентоспособный игровой графический ускоритель и программное обеспечение для его нормальной работы.