Также добавили поддержку декодирования AV1 в разрешении до 8K.

Китайская компания Moore Threads продолжает работать над драйверами для своей игровой видеокарты MTT S80, представленной в прошлом году. Модель побывала в руках энтузиастов и на ней действительно можно играть в игры, правда не все, список поддерживаемых ограничен, да и производительности не везде достаточно, но, например, в довольно популярной League of Legends можно запросто получить более 100 кадров в секунду в разрешении 4K. Накануне стал доступен новый драйвер v211.30, сообщает пользователь Twitter* @Loeschzwerg_3DC, в драйвере разработчики Moore Threads добавили поддержку 19 игр, также продолжает расширяться список официально совместимых материнских плат и мониторов.

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В списке игр, который был переведён с китайского @Loeschzwerg_3DC, можно обнаружить такие легендарные проекты, как STALKER: Shadow of Chernobyl и Half Life 2, правда неизвестно, насколько хорошо они работают на MTT S80. Кроме игр, в драйвер добавлена поддержка декодирования AV1 8/10-бит в разрешении до 8K, оптимизировано энергопотребление в режиме ожидания, решено десять проблем. В списке официально совместимых материнских плат присутствуют модели от ASRock, Asus, MSI, Gigabyte и Colorful.