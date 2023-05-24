Microsoft и Intel продвигают искусственный интеллект на персональных компьютерах

Будучи партнёрами по продвижению и развитию искусственного интеллекта на персональных компьютерах, Microsoft и Intel рассказали на конференции Microsoft Build 2023 о возможностях будущих потребительских процессоров Intel Meteor Lake и Windows 11 в соответствующих приложениях. Intel внедрила в процессоры Meteor Lake встроенный нейронный ускоритель VPU (Versatile Processing Unit), который располагается в кристалле SOC и позволяет эффективно запускать модели искусственного интеллекта. Благодаря одновременной поддержке ускорения ИИ на центральном, графическом процессоре и VPU, процессоры Meteor Lake будут играть решающую роль в становлении инновационного будущего и расширении возможностей ПК для потребителей и предприятий различных отраслей промышленности, считают в Intel.

Один из вариантов Meteor Lake. Источник: Intel Corporation

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Что интересно, в течение следующего года Intel планирует поставить миллионы процессоров Meteor Lake, которые, как и Windows 11, будут масштабироваться по всей экосистеме продуктов. В числе непрерывно развивающихся ИИ возможностей Windows 11 отмечаются:

продвинутые наборы инструментов, включая ONNX Runtime для оптимального запуска моделей ИИ на платформе Windows;

эффективное машинное обучение на WinML/DirectML с ускорением на нейронных VPU и GPU;

«умные» эффекты Microsoft Studio, включая размытие фона, автоматическое кадрирование и т.д.

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Первые процессоры Intel Meteor Lake ожидаются на рынке во второй половине года, компания планирует изменить брендинг и в Сети уже замечают новые наименования Core Ultra.

Источники Intel Corporation