В начале месяца Intel анонсировала ребрендинг процессоров Core, пока неизвестно, насколько масштабными будут изменения и какая схема именования будет применяться, однако в бенчмарке Ashes of the Singularity уже отметилась модель Core Ultra 5 1003H, а накануне в базе данных PugetBench обнаружили Core Ultra 7 1003H, сообщает Tom’s Hardware.
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Intel официально не подтвердила, что новый брендинг подразумевает пристыковку Ultra к названию модели, это может быть только одно из нескольких обозначений для сегментации, считают специалисты. Похоже, что Intel сохранит систему нумерации 3, 5, 7 и 9, которая также служит для разделения моделей по классам. В соответствии с отчётом PugetBench, Intel Core Ultra 7 1003H относится к семейству потребительских мобильных процессоров Meteor Lake-P.
Что касается результатов, они не выдающиеся, вероятно, тестовая платформа ещё недостаточно хорошо настроена. Новый Core Ultra 7 1003H набрал всего лишь 534 балла в тесте PugetBench Lightroom Classic, что сопоставимо с результатами процессоров Core 8-го поколения и очевидно не является достоверным результатом.
Выпустить первые процессоры Intel Meteor Lake должны в конце этого года.
- Источники
- PugetBench
- Tom's Hardware