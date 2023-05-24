Похоже, Core Ultra всё-таки станет новым названием линейки процессоров.

Jeremy Bezanger, Unsplash

В начале месяца Intel анонсировала ребрендинг процессоров Core, пока неизвестно, насколько масштабными будут изменения и какая схема именования будет применяться, однако в бенчмарке Ashes of the Singularity уже отметилась модель Core Ultra 5 1003H, а накануне в базе данных PugetBench обнаружили Core Ultra 7 1003H, сообщает Tom’s Hardware.

реклама

Intel официально не подтвердила, что новый брендинг подразумевает пристыковку Ultra к названию модели, это может быть только одно из нескольких обозначений для сегментации, считают специалисты. Похоже, что Intel сохранит систему нумерации 3, 5, 7 и 9, которая также служит для разделения моделей по классам. В соответствии с отчётом PugetBench, Intel Core Ultra 7 1003H относится к семейству потребительских мобильных процессоров Meteor Lake-P.

Что касается результатов, они не выдающиеся, вероятно, тестовая платформа ещё недостаточно хорошо настроена. Новый Core Ultra 7 1003H набрал всего лишь 534 балла в тесте PugetBench Lightroom Classic, что сопоставимо с результатами процессоров Core 8-го поколения и очевидно не является достоверным результатом.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Выпустить первые процессоры Intel Meteor Lake должны в конце этого года.